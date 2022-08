L’Ajuntament de Girona ha adjudicat per concurs públic la instal·lació d’un circuit esportiu al parc de la Devesa per caminar, córrer o pedalar al pulmó de la ciutat, tal com va anunciar el Diari de Girona a mitjans de juliol. L’obra, que la durà a terme l’empresa Park’s 3000 SLU, té un cost de 23.438,91 euros amb IVA i es preveu que comenci a construir-se després de les Fires de Sant Narcís.

El vicealcalde de Girona, Quim Ayats, assenyala que l’objectiu de la creació del circuit és dotar d’un espai als gironins i gironines perquè «puguin practicar exercici físic, alhora de gaudir d’un entorn natural com és el parc de la Devesa». Per la seva banda, el regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de la ciutat, Àdam Bertran, assenyala que es vol «fer arribar la pràctica d’activitat física a tota la població» i d’aquesta manera «millorar la salut de les persones». El projecte consisteix en la instal·lació d’unes estacions d’exercici situades a una distància de 200 metres que en conjunt creen un circuit esportiu d’1 i 2 quilòmetres. Ambdós recorreguts tindran sortida i arribada al camp de Mart, davant del parc de Salut. El més curt resseguirà aproximadament el perímetre del Camp de Mart, mentre que el llarg anirà de punta a punt del parc i esquivarà el Rellotge i els jardins de la Devesa, ja que passarà per la plaça de les Botxes. Les estacions comptaran amb diferents elements per fer exercici, que estaran fabricats amb material reciclat i es podran utilitzar a partir dels 14 anys. Entre els accessoris hi ha un aparell d’abdominals, un de flexions, una barra d’equilibri, una barra d’esquats i una espatllera doble. Per dur a terme l’activitat correctament, el circuit estarà senyalitzat i comptarà amb diferents cartells informatius que indicaran el recorregut i advertiran de com fer un bon escalfament i practicar esport de manera adequada. El circuit no serà com l’històric circuit del ColaCao que va funcionar al parc fa uns anys, però sí que té l’esperit que tenia aquella instal·lació. Quim Ayats recorda que «des del govern de Girona estem impulsant i desencallant projectes vinculats al parc de la Devesa amb l’objectiu de protegir-lo i dignificar-lo, i alhora connectar-lo amb els espais naturals de la ciutat i de l’àrea urbana». Bertran afegeix que el projecte «dona resposta a les necessitats i a les peticions dels veïns i veïnes i entitats del barri de la Devesa».