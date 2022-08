Vilablareix està «a punt d’aconseguir» la cessió de la carretera de Santa Coloma

La GI-533, la carretera de Santa Coloma, el carrer principal del poble o la via que travessa Vilablareix separant, metafòricament, el nucli històric de la població amb la part més nova. Es pot anomenar de moltes maneres, però està clar que la carretera de Santa Coloma, i el trànsit que circula per ella, formen part del paisatge de Vilablareix. Una via que és titularitat de la Generalitat de Catalunya, però, en poc temps, podria ser traspassada al municipi. «Des de l’Ajuntament tenim molt interès en què la carretera la puguem gestionar nosaltres, ho hem plantejat la Generalitat i estem a punt, molt a punt d’aconseguir-ho», explica la nova alcaldessa de la població del Gironès, Maite Tixis. Amb la instal·lació d’una empresa de les dimensions d’Hipra a tocar del poble, però ja dins del terme d’Aiguaviva, a Vilablareix són conscients de la importància de tenir la capacitat de posar en marxa mesures correctores sobre el trànsit. De cotxes, i sobretot de camions.

«Sí que és veritat que és una carretera bastant transitada i que, ara, amb Hipra, aquí al costat, ho podria ser més», reconeix Tixis que, però, recorda que «amb la nova rotonda que s’ha fet a l’entrada venint des d’Aiguaviva, ja es desvien els cotxes per fora i, en el cas dels camions, està senyalitzat per on han de passar».

El notable creixement urbanístic de Vilablareix s’ha produït, sobretot, a una banda de la carretera de Santa de Coloma on hi ha la majoria dels habitatges que s’han construït en els últims anys i serveis com Can Gruart, la piscina o la nova escola. Evitar que, per culpa d’un excés de trànsit, aquest vial s’acabi convertint en una frontera al mig del poble és una bona raó perquè Vilablareix demani tenir poder de decisió sobre la gestió de la GI-533. «Nosaltres hi hem fet campanyes de sensibilització per la velocitat, però és cert que si la gestionéssim nosaltres es podrien fer unes altres mesures de correcció amb les quals, segurament, els veïns estarien més tranquils», explica Maite Tixis. En qualsevol cas, remarca la nova alcaldessa, a la carretera de Santa Coloma «no hi ha un gran volum d’accidents», però admet que si n’aconseguíssim la gestió «sí que es farien algunes obres de millora».

En el tram de dins el terme municipal de Girona, la carretera de Santa Coloma és un dels trams amb més volum de trànsit de la ciutat. Això, en part, repercuteix a Vilablareix magnificat per la presència dels polígons i ara per l’arribada d’Hipra. Des de l’Ajuntament, recorda Tixis, s’ha fet molta pedagogia per explicar als camions han de passar per fora del cas urbà. «A vegades, passa, que quan anem per primer cop en un lloc el Google ens porta per on no toca i per això ens trobem amb un tràiler al mig del poble. Però això s’anirà solucionant».