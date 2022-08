Enderroquen per «seguretat» la zona esportiva del Puig d’en Roca

Anar-hi amb les màquines i tirar-ho tot a terra. Aquesta, finalment, ha estat la solució que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha trobat per a la zona esportiva del Puig d’en Roca. Unes instal·lacions en desús i degradant-se, dia a dia, des de fa molts anys, situades al costat del geriàtric i del centre de menors que gestiona la Generalitat a l’antic hospici de la ciutat. La Penya Doble Set va ser l’últim usuari del camp de futbol, també hi havia hagut una pista poliesportiva i uns vestidors. «S’està enderrocant les instal·lacions esportives, en desús, per una qüestió de seguretat», van confirmar ahir fonts de Treball, Afers Socials i Famílies mentre que des de l’Ajuntament de Girona es van limitar a corroborar que des d’aquest departament de la Generalitat s’havia demanat una llicència d’obres per fer l’enderrocament i se’ls hi havia «concedit».

Fa dos anys, en un reportatge sobre l’estat de les instal·lacions en aquest diari, fonts de Treball deixaven clar que veien amb bons ulls una cessió que no ha acabat mai d’arribar. «És voluntat del Departament que aquestes instal·lacions esportives puguin ser utilitzades per la ciutadania», però, també recordaven que «les competències de la conselleria no inclouen l’explotació de recursos esportius i és per això que els darrers anys s’han mantingut diverses converses amb entitats i administracions que hi han mostrat interès».

Això era el novembre del 2020, però de converses sobre el canvi de titularitat de la zona esportiva del Puig d’en Roca van molt més endarrere en el temps. Set anys abans, quan el Doble Set ja feia molt temps que no l’utilitzava, el Girona se’l va mirar cap a possible ubicació d’un camp d’entrenament com a l’alternativa a l’annex de Montilivi. Era una negociació a tres bandes, Generalitat, Ajuntament i Club, que no va arribant enlloc. El Girona acabaria llogant uns camps d’entrenament al PGA Catalunya de Caldes de Malavella, l’annex de Montilivi es convertiria en un aparcament VIP i la zona esportiva del Puig d’en Roca es va continuar degradant.

Quatre anys més tard, el 2017, segons recordava ahir el PSC de Girona, la Generalitat va tornar a oferir la cessió de les instal·lacions a l’Ajuntament. Però tampoc hi va haver acord.

«Des de llavors el grup municipal socialista ha instat en diverses ocasions al govern de Marta Madrenas a acceptar la cessió i adequar aquestes instal·lacions pel seu ús», van detallar els socialistes en un comunicat on van insistir que, tot i l’enderroc, encara hi ha temps per negociar amb la Generalitat una nova cessió i a aprofitar l’espai per a club i entitats de Girona. «En un moment on diferents clubs de la ciutat han fet arribar la manca d’equipaments esportius i la dificultat de tenir accés a franges horàries suficients per donar sortida a tots els seus grups, aquest equipament hagués pogut alleugerir aquest dèficit».