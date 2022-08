El cost de condicionar l’entorn del Castell de Montjuïc s’encareix un 133% en tres anys

El mes de gener del 2019, l’Ajuntament de Girona va presentar un projecte per transformar l’entorn del Castell de Montjuïc amb l’objectiu, entre d’altres, condicionar «la zona al voltant de la cisterna per crear un nou espai públic per al barri!». Una transformació que, segon es va explicar en aquell moment als veïns, havia d’estar acabat passat aquell mateix estiu, és a dir el del 2019, i tenia un pressupost de 133.061,24 euros (IVA inclòs). Ara com ara, aquestes obres no s’han fet. Aquest estiu, és a dir el del 2022, l’Ajuntament de Girona acaba d’aprovar la «modificació del Projecte Modificat de Condicionament de l’espai entorn de la cisterna del Castell de Montjuïc com a espai escènic a l’aire lliure». Segons consta en l’edicte, la junta de govern local va aprovar aquesta modificació fixant el cost final del projecte en 309.304,70 euros (IVA inclòs). En resum: en tres anys, el projecte no s’ha començat a executar, però ha augmentat un 133% de cost.

Un sobrecost que ha arribat en dos episodis que, al seu torn, tenen dues explicacions diferents. El primer, a finals del 2020, per la inclusió d’unes millores tècniques marcades per la Direcció General de Patrimoni Cultural; i el segon, aquest juliol, per l’alça de costos derivada de la falta de materials i l’encariment de l’energia derivava de la Guerra d’Ucraïna. El primer sobrecost, derivat de la modificació de projecte per les demandes de la Generalitat, van fer incrementar el pressupost fins als 257.718,64 euros. I, ara, segons es va detallar en la Junta de Govern Local, aquesta quantitat ha pujat fins als 309.304,70 euros «a conseqüència de la revisió de preus, donat l’increment dels preus de la construcció». El Castell de Montjuïc està declarat «Bé Cultural d’Interès Nacional» i, per això, s’explica la intervenció de la Direcció General de Patrimoni Cultura en el projecte que havia presentat l’Ajuntament de Girona el gener del 2019. Pocs mesos després, des de la plaça del Vi ja admetien que les obres s’endarrerien perquè el projecte s’havia de modificar. Una modificació del projecte que es va presentar el novembre del 2020. Respecte a la idea inicial, Patrimoni hi havia afegit una actuació per reforçar la porta d’accés al Castell garantir-ne l’estabilitat, assegurar la protecció de la cisterna i obligar a l’existència d’un control arqueològic totes les actuacions que afectin el subsol. «Volem que el castell de Montjuïc tingui molta més vida, que sigui un espai on la gent pugui passejar i gaudir-ne amb molta més facilitat del que es pot fer actualment, i també poder-hi fer activitats veïnals o culturals», va explicar el llavors, i encara ara, regidor d’Urbanisme Lluís Martí quan es va presentar el projecte modificat ara fa una mica menys de dos anys. En la modificació de la modificació, la que s’ha fet ara, l’únic canvi ha estat en el cost. El cos del projecte no s’ha tocat.