L’estiu és l’època per excel·lència per fer activitats al medi natural i el mes d’agost és quan hi ha el pic d’aquestes sortides tant a mar com a muntanya. Això de retruc fa incrementar els serveis de salvaments al medi natural dels Bombers.

L’any passat l’agost va ser de rècord en rescats i enguany la dinàmica es preveu similar. Des dels Bombers de la Generalitat demanen que la gent extremi les precaucions en les activitats al medi natural. Alhora que recorden que la millor opció és no fer activitats al medi natural fins que no acabi l’onada de calor. Risc d’incendi Enguany a més s’hi suma que hi ha risc d’incendi elevat en molts punts de la província i això fins i tot ha portat a tancar accessos en parcs i espais naturals. Els Agents Rurals recorden que en època d’alt perill d’incendi és prohibit fer foc al bosc i a la franja de 500 metres que l’envolta. També recomanen que abans de fer activitats a la natura es consulti el nivell del Pla Alfa. En cas de fer una sortida al medi natural, dels dels Bombers demanen que la gent es planifiqui bé l’activitat. El cap del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, Oriol Vilalta, ahir en declaracions a l’ACN, precisava que «cal planificar bé l’activitat, adequar-la a les nostres capacitats, informar-se de la meteorologia i saber renunciar si la muntanya no ens dona garanties». En cas que es planifiqui una activitat en zones d’aigua, com ara pantans o llacs, els Bombers demanen assegurar-se que la zona té permès el bany i que no hi ha perill, evitant els espais habilitats per a fer activitats d’esport aquàtic. Un cop dins, es demana estar alerta a possibles variacions en l’estat de salut i sortir-ne tan aviat com sigui possible en cas de trobar-se malament, així com estar pendents dels nens. El cos, com va ressaltar, té la mirada posada en el cap de setmana llarg del 13 al 15 d’agost, quan es preveu un increment de persones sobretot en zones de muntanya que pot fer incrementar el nombre d’actuacions. Entre els mesos de juny i juliol els Bombers ja han efectuat 352 serveis de rescat a tot Catalunya, una xifra lleugerament inferior a la dels salvaments i els rescats realitats en aquests mateixos mesos els dos anys anteriors. 218 salvaments A les comarques gironines, els serveis de salvament i rescat de persones al medi natural presenten una tònica similar a l’any passat. Des de principis d’any i fins a 31 de juliol, elsBombers n’han realitzat 218. L’any passat en aquest mateix període en van ser 217. Les comarques amb més activitat són de moment, el Baix Empordà (51) i l’Alt Empordà (46). Les zones costaneres solen estar molt plenes i hi ha moltes persones que sovint pateixen caigudes en camins de ronda o zones muntanyoses del litoral.Això sovint fa activar els rescatadors dels Bombers, els GRAE. Que en aquestes dates van molt de bòlit.