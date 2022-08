Videojocs clàssics amb una exposició de consoles de tots els temps, contacontes per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys, un «Torneig FIFA» per a totes les edats i un Club de Lectura per a majors de 12 anys. Tots els dissabtes d’agost es pot participar a l’Espai Gironès en diferents activitats gratuïtes, organitzades per FNAC, en col·laboració amb el Racó del Gamer. Aquesta tarda, de quatre a vuit, les activitats dels dissabtes d’agost s’estrenaran amb el dia dels videojocs clàssics.