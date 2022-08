Vilablareix torna a aprovar les obres de la sala polivalent, ara per 3,5 milions d’euros

La nova sala polivalent i biblioteca de Vilablareix està més a punt de ser una realitat. Aquesta setmana, en el Ple Municipal es va aprovar la nova adjudicació de les obres amb un cost de 3.533.200 (IVA inclòs) després que s’hagués de tornar a licitar el projecte. «Com a molts llocs hi ha hagut problemes de subministrament, no han arribat els materials i, finalment, com que s’havia encarit molt l’obra es va haver d’arribar a un acord amb l’empresa», detalla la nova alcaldessa de Vilablareix, Maite Tixis, sobre un procés que va obligar a paralitzar unes obres que «ara, aviat, tornaran a començar «Artífex Infraestructuras SLU» ha guanyat la licitació i s’encarregarà d’acabar un projecte que, amb la nova licitació, té un cost de poc més de tres milions i mig d’euros. Gairebé mig milió més que el que es va aprovar fa un any, que va pujar als 3.050.355,95 euros.

La represa de les obres de la sala polivalent és una notícia molt ben valorada per Maite Tixix convençuda que «donarà molta vida, i moltes sinergies entre diferents persones i generacions que és el que ens interessa». Un nou equipament en «un punt del poble on passaran moltes coses» per la coincidència en una part de Vilablareix, la que més creix urbanísticament, que també està veient l’arribada de nou serveis per a la comunitat. «La construcció de la sala polivalent és molt important pel poble perquè és un punt neuràlgic molt important per Vilablareix, amb l’escola nova que s’està construint al costat del Centre Cultura de Can Gruart, el mateix Centre cultural i el Casal de la Gent Gran».

L’aprovació del contracte de les obres de la sala polivalent va arribar en un Ple Extraordinari per determinar el nou cartipàs des del relleu a l’alcaldia. Així, David Mascort continuarà formant part de l’equip de govern com a regidor d’Hisenda i de Recursos Humans. A més de l’alcaldia, Maite Tixis es continuarà encarregant de Salut, Igualtat i Afers Socials. La Junta de Govern Local estarà formada per Tixis i pels tres tinents d’alcalde: Jordi Frigola, Sònia Ruiz i Pau Rovira. La resta de regidors d’ERC, que governa en solitari i amb majoria absoluta, són Imma Vila, Marc Avellí i Judit Auguet.