El 12 d’agost, en el servei del sopar, el Nexe obrirà les portes al mateix local del Nu, a la cantonada entre els carrers Abeuradors i Mercaders, entre la Rambla i la plaça del Vi, en un Barri Vell on les obertures de nous restaurants s’encadenen. «Que hi hagi més restaurants al voltant és bo, com més cultura gastronòmica a la ciutat millor per nosaltres; la gent vindrà aquí, anirà a l’Oxid, al Si no fos, al Dit i Fet, al Divinium, al Terram... Un altre dia tornaran aquí amb nosaltres», reflexionem Cuenca i Izquierdo, que recordant que «ara també ha obert La Brutal, hi ha el Normal a prop; la gent no sempre va cada dia al mateix restaurant; no ho veiem com competència».

«Girona sempre ha estat un referent gastronòmic», apunta Izquierdo que, al seu criteri, parlant de restaurants «hi ha molta qualitat al Barri Vell, i això és bo pel barri perquè es converteix en el rovell de l’ou; i també per nosaltres». «Tenim bona relació, a vegades pots estar ple i recomanés a un client doncs ves a aquest», afegeix Cuenca sobre una zona a la ciutat, i concretament el seu local, on també tenen una part de clientela estrangera. «Sobretot anglès a l’hivern i anglès i francès a l’estiu; és un tipus de client que es mou molt per recomanacions de Guia Michelin, de Trip Advisor...»