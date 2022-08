El CAP Santa Clara de Girona ha començat aquesta setmana les obres d'ampliació de la primera planta de l'edifici per fer vuit noves consultes i un espai específic per a l'aula d'educació sanitària. Els treballs, finançats per l'Institut Català de la Salut, s'han adjudicat per 575.973 euros. Amb la intervenció, el centre comptarà amb un total de 25 consultes. Mentre durin els treballs, el servei d'odontologia es traslladarà a altres CAP. Així, el dilluns a la tarda es passarà visita al CAP de Salt Jordi Nadal i els dimarts, dimecres i dijous a la tarda al CAP Montilivi. La consulta de cirurgia dental es durà a terme cada dimarts a la tarda al CAP Dr. Joan Vilaplana de Taialà i cada dimecres al matí a Celrà.

La distribució dels nous espais s'organitzarà al voltant del pati central, que funcionarà com a sala d'espera i donarà accés a totes les consultes situades al seu perímetre. A més, també es redistribuiran les consultes de pediatria.