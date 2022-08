El passat mes d’abril van enderrocar-se, per motius de seguretat, uns murs de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona. Els murs, un tram a l’avinguda del President Josep Tarradellas i l’altre a la cruïlla dels carrers de l’Illa i Bernat Boades, corrien perill de caure i, per evitar mals majors, es va decidir enderrocar-los. Ara, el Departament d’Educació ha començat les obres de reconstrucció, en una actuació que ha generat polèmica, perquè, per evitar que les seves arrels tornessin a malmetre els murs, s’han talat arbres que hi havia dins del recinte de l’escola i que feien ombra a la part exterior protegint els vianants de la forta calor d’aquests dies.

Aquests arbres no són de l'Ajuntament sinó de l'@ehtgirona (@educaciocat) que va sol·licitar llicència urbanística per a la seva tala. El motiu és q les arrels van provocar la caiguda del mur del seu pati. Si compleixen amb els requisits l'Ajuntament ha de donar-los la llicència https://t.co/c1t42SggsV — Martí Terés (@martiteres) 9 de agosto de 2022 «Aquests arbres no són de l’Ajuntament, sinó de l’Escola d’Hostaleria (Educació), que va sol·licitar llicència urbanística per a la seva tala», va respondre, a través de les xarxes socials, el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, a la denúncia a Twitter d’eldimoni.com. Terés fa referència al problema amb les arrels dels arbres i va recordar que si Educació compleix amb els requisits, «l’Ajuntament ha de donar-la».