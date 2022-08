L’Ajuntament de Quart dona un nou impuls a la seva marca «Quart, terra que inspira». Aquesta sorgeix de la fusió de tres conceptes rellevants de la identitat local del municipi: artesania, territori i proximitat. La finalitat d’aquesta iniciativa és donar a conèixer els valors diferenciadors del municipi, així com «crear una veritable connexió emocional amb la ciutadania».

Història, tradició i artesania

Aquesta marca va sorgir en el 2020, l’any de l’aparició de la Covid-19. Per això el consistori vol promoure-la de nou. Han començat per les seves comunicacions digitals i analògiques per poder incloure cartells d’esdeveniments municipals o documentació administrativa, entre d’altres. Tot i això, el canvi més marcat ha sigut la transformació del portal web del municipi.

L’alcalde de Quart, Carles Gutiérrez, ha explicat que «Quart és un poble ple d’històries, tradicions i artesania, situat en un entorn privilegiat i amb un important patrimoni cultural». I ha puntualitzat que «amb l’impuls de la nostra marca volem mantenir aquesta identitat i els valors del municipi, tant entre els nostres veïns i veïnes com donar-los a conèixer a tota la ciutadania que ens puguin visitar».

Els colors corporatius de la marca, tenen una vinculació amb el municipi: els colors terrossos i vermellós fan referència al passat i present terrissaire, mentre que els verdosos, recorden que els nuclis menys poblats (Montnegre i St. Mateu de Montnegre), es troben immersos en el massís de les Gavarres.

A partir d’aquests canvis inicials de les comunicacions de l’Ajuntament, pretenen desenvolupar diverses línies estratègiques bàsiques, que desenvolupin la marca i siguin el nucli a través del qual el consistori actuï en totes les àrees.