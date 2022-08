Girona tindrà un aparcament de bicicletes «tancat i vigilat» a l’estació

Arribar amb bicicleta a l’estació de trens i busos de Girona, deixar-la ben aparcada per agafar cap a Barcelona/Madrid o cap França, un regional cap a qualsevol població gironina o un bus cap a la Costa Brava. Fins ara, per fer això, calia deixar la bici lligada al carrer, amb poques garanties de seguretat. Un problema que, des de l’Ajuntament de Girona es vol solucionar impulsant el reclamat pàrquing per a bicicletes «tancat i vigilat» al costat de l’estació. El govern municipal ja ha aprovat el projecte de construcció «d’un aparcament segur per a bicicletes a l’estació intermodal de l’AVE», amb un pressupost de gairebé 100.000 euros, la pràctica totalitat provinent de fons europeus Next Generation.

«Vam demanar els fons europeus i ja ens els han concedit, també el permís a ADIF, perquè encara sigui en superfície, havien d’autoritzar-ho; i ara ja podrem licitar el projecte», explica la regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda, que detalla que per decidir el model «en vam anar a veure els que ja hi ha en funcionaments a ciutats com Sabadell i Gavà». El pressupost total del projecte és de 96.785,52 euros (IVA inclòs) - «el 90% es paga amb fons europeus», detalla Sureda - i consta d’un «espai tancat i videovigilat amb capacitat per a guardar-hi entre 60 i 80 bicicletes». Sobre la ubicació exacta, Marta Sureda detalla que «estarà entre el carril bici i l’entrada de l’estació de l’AVE» i que la idea és que «també hi hagi taquilles per guardar motxilles, alforges de la gent que deixa les bicis». Segons la regidora de Mobilitat, el model escollit és «semblant al de Sabadell, que és un espai tancat amb sostre». Sureda detalla que oferir la seguretat de tenir un espai segur per deixar les bicicletes s’emmarca en l’objectiu del fons Next Generation «d’impulsar la intermodalitat entre la bicicleta i el transport públic». És a dir, arribar l’estació amb bicicleta i marxant-ne en tren o autobús. O a l’inrevés. La demanada de tenir un aparcament segur per a bicicletes a l’estació de Girona no és nova. En els últims temps, diferents grups municipals. El març del 2002, ERC, que llavors estava a l’oposició, reclamava l’aparcament posant d’exemple el sistema Bicibox de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. «L’aparcament de bicicletes de l’estació h de ser una prova pilot que, en cas de tenir èxit, es pugui ampliar a altres punts de la ciutat», apuntava fa dos anys l’actual regidora d’habitatge, Annabel Moya, en una intervenció en Ple Municipal.