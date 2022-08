L'Ajuntament de Girona vol instal·lar càmeres de videovigilància al costat dels contenidors per atrapar els qui llencen les bosses d'escombraries a fora o bé hi abandonen mobles vells i altres voluminosos. Es preveuen instal·lar més de 30 caixes i suports a diferents illes de contenidors de la ciutat (allà on s'ha detectat que el problema és recurrent) i posar-hi càmeres a l'interior de manera rotativa. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, diu que estudien comprar aparells que començaran a gravar just quan detectin que algú deixa les escombraries al carrer. Madrenas admet que la campanya de multes que es va fer "no ha estat efectiva" i critica que "aquest incivisme greu" persisteixi, tot i que ja s'han posat prop de 200 sancions.

Girona vol fer un pas més per combatre les actituds incíviques i la imatge de contenidors amb bosses d'escombraries i trastos al voltant. "Passejant pel carrer te'n trobes a qualsevol barri; i evidentment, no n'estem satisfets", diu l'alcaldessa.

Marta Madrenas critica que veure deixalles així dona "mala sensació i percepció de ciutat poc cuidada". I que tot i que cada nit els escombriaires se les emporten, l'endemà al matí, al cap de poques hores, en alguns llocs ja hi tornen a haver deixalles i altres residus davant els contenidors.

Però més enllà de la mala imatge i de la sensació de deixadesa, Madrenas també recorda que aquest incivisme acaba repercutint a tota la ciutadania. Perquè encareix la recollida de residus i no permet fraccionar-los perquè s'enviïn a reciclar. "No sé si la gent n'és conscient, però després a l'ajuntament se'ns penalitza perquè no es pot fer una gestió diferenciada de les deixalles", diu l'alcaldessa. I hi afegeix: "No parlem d'una tonteria, sinó d'un problema d'incivisme greu".

Durant l'últim any i mig, Girona ha interposat 189 multes per llançar escombraries fora dels contenidors. Bona part d'aquestes es van concentrar entre els mesos de novembre i desembre, quan l'Ajuntament va engegar una doble campanya -informativa i policial- per combatre la problemàtica.

En concret, el consistori va destinar setze policies i tres agents ambientals a controlar les illes de contenidors. Al llarg de dia, i també de nit, feien vigilància de manera discreta -anaven tots de paisà- i sancionaven aquells qui deixaven les escombraries a fora o bé abandonaven trastos al carrer.

"No ha estat efectiva"

Tot i que es van interposar força multes, l'alcaldessa admet que la campanya "no ha estat efectiva". "I ho hem de reconèixer, perquè el problema persisteix", afirma. Madrenas també diu, però, que la situació que viu Girona també la pateixen moltes altres ciutats i municipis de Catalunya.

"Hem explorat quines mesures han pres allà, perquè nosaltres no sabem què fer, i hem vist que el seguiment policial no obté bons resultats", explica l'alcaldessa. "L'única manera perquè el sistema fos efectiu seria tenir una parella de policies a cada contenidor; i com que això no ens ho podem permetre, hem de buscar altres sistemes", afegeix.

Càmeres rotatives

Per dissuadir els incívics, l'Ajuntament vol instal·lar càmeres de videovigilància al costat de les illes de contenidors. La intenció és muntar més de 30 caixes i suports a diferents punts de la ciutat (aquells on s'ha detectat que hi ha més problemàtica amb les escombraries al carrer) i que les càmeres -n'hi hauria una desena- siguin rotatives. És a dir, que un dia enfoquin uns contenidors, i l'endemà es traslladin a d'altres llocs de Girona per gravar-ne uns altres.

L'alcaldessa explica que aquest és un dels projectes que entra dins el pla 'Girona, ciutat intel·ligent'. Un paquet de més de 50 accions que suma més de 3 milions d'euros d'inversió. "Ja estem treballant per poder-lo tirar endavant, i espero que sigui una realitat d'aquí a pocs mesos per ajudar-nos a combatre aquest incivisme", diu Madrenas.

De fet, l'alcaldessa explica que ja han estudiat quina mena de càmeres serien les més adequades. Les van veure en una fira centrada en programari de seguretat, que es va celebrar a Madrid. Són aparells que començarien a gravar en el moment en què detectessin algú abandonant la bossa d'escombraries al carrer.

"Estan més pensats per a espais interiors i per a la lluita antiterrorista, perquè si es detecta un paquet sospitós, se sàpiga qui l'ha pogut deixar", explica Madrenas. "Però sembla que aquesta tecnologia pot ser factible també per a nosaltres, i si és així, mirarem de rebre els permisos i les autoritzacions pertinents, i poder-la instal·lar al més aviat possible", afirma.

L'alcaldessa de Girona no amaga que han hagut d'arribar a aquest punt perquè no han trobat cap altra solució. Però també demana que, en la mesura del possible, la ciutadania col·labori per acabar amb aquest incivisme. "Si cal, fins i tot, fent fotos a aquells qui deixen les escombraries a fora del contenidor", diu Madrenas. "Ja ho saben que les deixalles s'han de portar allà, perquè no les llancen al mig de la vorera; aleshores, per què no obren la tapa i les llancen a dins?", es pregunta l'alcaldessa.