Establerta a Girona des de l'any 1960, quan va començar a treballar com a professora d'història a l'Institut Vicens Vives, Rosina Lajo va ser la primera dona que va ser diputada al Congrés pel PSC de les comarques gironines després d'anar com a número 2, darrere d'Ernest Lluch en les primeres eleccions democràtiques del 1977. Va estar-hi poc, només un any, però a Madrid va viure un període molt intens amb l'aprovació i el referèndum de la Constitució Espanyola, que, després, com recorda Josep Quintanas, "explicava amb molta passió als molts alumnes que va tenira Girona". Rosina Lajo ha mort aquest dimecres als 90 anys demanant que constés el seu «agraïment a excompanys, exalumnes i excol·laboradors de l'institut per haver-la acompanyat en la seva feina i la seva vocació que la van omplir de felicitat". La cerimònia de comiat serà divendres a les 10 del matí al Tanatori de Girona.

De la seva etapa al Congrés, segons detallava una entrevista amb aquest diari l'any 2018, Rosina Lajo es quedava amb la sensació d'haver viscut de ben a prop uns moments de canvis molt trascedentals. «Mai oblidaré el primer dia de convocatòria de les Corts, quan estàvem tots asseguts i van arribar Alberti i la Pasionaria, tan vells i amb tanta solemnitat. Per mi, allò significava que per fi ens podíem pacificar, donar-nos les mans igual que havien fet els francesos i els alemanys», explicava. De retorn a Girona, Rosina Lajo va continuar impartint classes d'història al Vicens Vives fins a la seva jubilació el 1996, sent-ne directora en els últims cursos. "Era una professora que despertava una gran admiració entre els seus alumnes, especialment les dones, perquè representava una important inspiració en un temps de canvi social", recorda Josep Quintanas, també membre històric del PSC de Girona, i company de treball de Lajo al Vicens Vives durant molts anys. "Era una persona extremadament seriosa, rigorosa i coherent", afegeix l'exalcalde de Girona, i també historiador, Quim Nadal sobre Rosina Lajo. "Ella i el seu marit (Juan Dolera) eren persones directament vinculades al PSOE i a Girona en la dècada de 1960 es van incorporar als moviments de lluita per la llibertat", recorda Nadal mentre que Quintana apunta com "Lajo va entrar en contacte amb el PSOE a través d'un professor de literatura malagueny, Ballesteros, que va arribar l'institut a finals dels anys seixanta". Des de l'actual agrupació del PSC del Girona, la portaveu municipal i diputada al Parlament, Sílvia Paneque destaca que "va ser la primera dona diputada per les comarques gironines, la seva força i el seu compromís es van mantenir intactes fins a l'últim moment".