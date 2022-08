La portaveu del PSC a Girona, Sílvia Paneque, creu que, en matèria d’habitatge, la ciutat «necessita una planificació estratègica per reduir el preu d’accés a l’habitatge i afrontar els problemes d’ocupacions i sensellarisme». Per aquest motiu, el PSC ofereix al govern municipal un «pacte per prevenir situacions i evitar haver d’actuar d’urgència».

El darrer episodi amb l’Ajuntament, «rectificant a causa de la pressió de famílies, entitats i els grups de l’oposició municipal», la decisió de famílies acollides en allotjaments d’emergència habitacional, la necessitat de «desplegar polítiques d’habitatge molt més ambicioses que les que hi ha hagut fins ara». «Al marge d’aquestes situacions, veiem també com famílies treballadores amb ingressos limitats tenen dificultats per accedir o mantenir el seu habitatge. Segons un estudi recent a Girona hi ha encara 785 pisos buits, una xifra rellevant que requereix tan polítiques de mobilització i negociació amb els grans tenidors; com un cens de pisos i propietaris i un treball de negociació estricte i seriós», analitza la portaveu socialista Sílvia Paneque. Com a alternativa a la manca de pisos, el PSC recorda la Generalitat de Catalunya disposa d’un total de 8.820 metres quadrats en propietats que «no tenen cap ús per a la ciutadania de Girona».