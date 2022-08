Les habitacions de l’hospital Josep Trueta han estrenat vint noves butaques per a pacients i acompanyants, gràcies al donatiu fet per la Fundació Oncolliga Girona amb diners recollits a la darrera edició de la cursa solidària Oncotrail. Les butaques, valorades en 48.158 euros, s’han instal·lat a les habitacions de la cinquena planta i també a la UCI. El director de l’Oncotrail, Lluís Comet, i la presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Paqui Badosa, van visitar ahir els espais on s’han instal·lat les butaques, acompanyats per la directora d’Infermeria de l’Hospital, Pilar Solé, i el gerent de l’ICS Girona, Joaquim Casanovas.

El Josep Trueta assumeix la pràctica totalitat de la cirurgia oncològica d’alta complexitat d’aquells pacients amb càncer les comarques gironines que requereixen intervenció quirúrgica. Cada any, realitzen més de 500 operacions d’aquests tipus que, per la seva complexitat i necessitat d’expertesa, només es poden fer en un hospital del seu nivell.