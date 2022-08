L’Ajuntament de Girona ha col·locat dos contenidors per reciclar material d’escriptura: un a l’Oficina per la Sostenibilitat, al carrer dels Ciutadans, 4, i l’altre a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre, a la plaça del Vi, 1. Els contenidors, proporcionats des de l’ANG, són capses de cartó folrades amb un cartell informatiu que explica els materials aptes i els que no. Es tracta d’una campanya proposada per l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) que pretén fomentar el reciclatge d’elements com els bolígrafs, els retoladors, els correctors o les plomes estilogràfiques. Tot el material recollit es farà arribar a la planta de reciclatge de Terracycle per transformar-los en matèries primeres i vendre’ls a empreses productores que en faran de nou.