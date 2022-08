Girona «estudia» la inundabilitat dels terrenys que vol cedir per fer el Trueta

El Mas Bellsolà està al costat de la riera de Masrocs i, per poca aigua que porti aquests dies aquest modest afluent del Güell, ni la masia ni el seu entorn són els terrenys més apropiats per construir-hi part d’un complex hospitalari. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) considera «inundables» els terrenys que l’Ajuntament de Girona vol cedir a la Generalitat perquè hi aixequi el nou Hospital Josep Trueta. Tant la mateixa masia, ara ja exclosa del projecte del futur Campus de Salut, com el seu entorn, que encara en formaria part. Sobre les construccions del Mas Bellsolà, un informe de l’ACA, al que ha tingut accés Diari de Girona, determina que «els terrenys de l’entorn de les edificacions són inundables en cas d’episodis d’avingudes de 100 i 500 anys de període de retorn i ocupen parcialment la zona de flux preferent». A preguntes d’aquest diari sobre la inundabilitat dels terrenys i sobre la necessitat del vistiplau de l’ACA per posar-los a disposició de la Generalitat, fonts de l’Ajuntament de Girona expliquen que «hi ha estudis en curs sobre aquest tema».

Des de l’Ajuntament no tenen «res més a dir» fins que no s’acabin aquests estudis, tot i que el primer resultat dels mateixos ja ha estat la decisió d’excloure el Mas Bellsolà del projecte del futur projecte Campus de Salut. Coneixedors dels informes de l’ACA sobre la condició d’inundables dels terrenys, des de l’Ajuntament de Girona s’ha contractat una empresa externa, ABM Consulting, perquè proposi les modificacions necessàries perquè el projecte acabi sent «acceptable» pels tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua. ABM Consulting és una empresa gironina reconeguda per la seva expertesa en «enginyeria de l’aigua».

La firma ja ha treballat anteriorment l’Ajuntament de Girona, en projectes com el del mur de protecció del marge esquerre del Ter des del Pont de la Barca al Pont de França, i també té molta experiència fent informes sobre risc d’inundabilitat per a molts altres municipis. En aquest cas, l’encàrrec a ABM Consulting seria trobar la manera d’adaptar el planejament urbanístic perquè l’Agència Catalana de l’Aigua no posi inconvenients en els terrenys que Girona vol cedir a la Generalitat per a la construcció del nou hospital. Un permís de l’ACA que, en casos de terrenys inundables com aquests, són necessaris per fer determinades actuacions. Com, per exemple, «noves construccions que tinguin caràcter definitiu o provisional» o «qualsevol ús o activitat que suposi un obstacle pel corrent en règim d’avingudes». L’assessorament d’ABM Consulting hauria de servir perquè Girona adapti el projecte a les directrius de l’ACA, n’acabi obtenint el permís pertinent i pugui portar la cessió dels terrenys per nou Hospital, primer, a l’aprovació del Ple municipal i, després, a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat. Un camí que, per exemple, l’Ajuntament de Salt ja ha recorregut en una tramitació que avança a un ritme molt més accelerat que la de Girona. En el Ple del mes de juny, el govern municipal de Salt ja va fer «l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General per definir el Sector Sud». Un tràmit que no hauria pogut fer si no hagués comptat amb el permís de l’ACA. Just el que, de moment, encara no té Girona.