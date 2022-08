Un llamp ha originat l'incendi forestal de les Gavarres ha revifat fora del perímetre, uns 300 metres més endavant del cap de l'incendi, i fa pujar el foc per la carena. El cos de Bombers, que des del capvespre havia anat reduint les dotacions fins a 14 unitats, ha decidit augmentar-les ara fins a 20. A un quart de deu del vespre els Bombers estaven resseguint el perímetre de l'incendi, refredant la zona cremada i contenint els focus secundaris, però una hora després el foc ha revifat, amb flames en descendent i d'intensitat mitjana. Els Bombers estan intentant aturar part de la represa activa amb una pista forestal de tallafocs. Es desconeix si es tracta d'un focus secundari o de la caiguda d'un altre llamp.

L'incendi, provocat per un llamp, ha començat a quarts de sis de la tarda al Puig d'en Batet, situat entre el castell de Sant Miquel i el santuari d'Els Àngels. Els Bombers han desplegat ràpidament efectius per contenir-lo i hi han enviat fins a 24 dotacions, cinc de les quals, aèries.

Durant la tarda les flames han obligat a evacuar una parella que viu en una masia propera, que ha marxat del lloc amb el seu vehicle.

Segons els Agents Rurals el foc ha afectat una superfície provisional de 0,3 hectàrees; totes, de massa forestal.

Per indicació dels Bombers, i per facilitar les tasques d'extinció, els Mossos han tallat la carretera GIV-6703, que és la que creua part del massís des de la Creueta fins a Madremanya (Gironès).