Des del passat 26 de juliol, l’Oficina Municipal d’Habitatge de Girona està tancada perquè l’aire condicionat està espatllat i «no es podia garantir que els treballadors puguin treballar en bones condicions». Una situació que, de moment, no té data per regularitzar-se perquè el servei tècnic ha conclòs que el sistema de refrigeració no es pot arreglar i s’haurà de fer una «nova instal·lació». Mentrestant, com ja es va explicar en el seu moment, els treballadors de l’oficina del Barri Vell es van traslladar al Servei Municipal d’Ocupació, situat al barri de Sant Narcís, i, per tant, el funcionament i l’atenció als ciutadans de l’Oficina Municipal d’Habitatge està garantit. «És important remarcar que des del govern es va respondre amb celeritat perquè els treballadors i treballadores poguessin seguir treballant en bones condicions laborals, i amb el trasllat al Servei Municipal d’Ocupació s’ha aconseguit», explica la regidora d’Habitatge de Girona, Annabel Moya.

Amb el servei funcionant des de Sant Narcís, l’Ajuntament de Girona manté tancades les dependències del Barri Vell mentre valora «les accions a realitzar i el pressupost de l’actuació». «És massa aviat per fer una estimació de quan els treballadors tornaran a l’Oficina Municipal d’Habitatge o quan començaran les actuacions; no ens volem precipitar a posar data», argumenta Moya, que remarca que «no s’ha deixat de donar servei d’habitatge». L’avaria, irreparable, del sistema de refrigeració de l’Oficina Municipal d’Habitatge ha arribat en un estiu en què les temperatures han estat més elevades del normal. Aquest fet va convertir en inviable que els treballadors municipals continuessin a les oficines del Barri Vell. Una circumstància que, pocs dies abans, també havia passat a l’Escola Oficial d’Idiomes on es va decidir suspendre diferents cursos d’estius d’idiomes. La forta calor a l’interior d’algunes aules, a on no funcionava la refrigeració, va obligar la direcció a suspendre els cursos «per causes alienes a la nostra voluntat, i per motius de salut pública i previsió davant les temperatures extremes».