Els Bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi forestal de les Gavarres poc després d'un quart de quatre de la nit. Durant la matinada, han estat treballant a la zona amb vint dotacions terrestres (dotze camions i vuit vehicles lleugers). Les flames, que van revifar fora del perímetre pels voltants de les deu de la nit, han obligat a confinar els veïns de Bevià, un nucli de Madremanya (Gironès), per la proximitat del fum. Per atacar la represa activa, que es va situar uns 300 metres més endavant del cap del primer foc, els Bombers van fer servir una pista forestal de tallafocs. L'incendi, causat per un llamp, havia llançat diversos focus secundaris atiats pels vents erràtics de la tempesta.

El foc a les Gavarres es va declarar poc després de dos quarts de sis de la tarda, quan a la zona hi va haver una tempesta que no va portar aigua. Un llamp va caure a la zona del Puig d'en Batet, entre Sant Miquel i Els Àngels, i va agafar massa forestal. Els Bombers van desplaçar 24 dotacions, cinc de les quals aèries, per frenar el foc. Per precaució, es va desallotjar una parella que viu en una masia propera (que van marxar amb el seu vehicle). Durant la tarda, els mitjans aeris van fer diferents descàrregues fins al capvespre, quan van retirar-se. Aleshores ja no hi havia flama. El foc havia afectat 0,3 hectàrees, segons les estimacions dels Agents Rurals, però havia creat focus secundaris i punts calents. Els Bombers van mantenir catorze dotacions terrestres remullant la zona cremada. Fora de perímetre Cap a les deu de la nit, però, van tornar a saltar les alarmes. Una revifada fora de perímetre va tornar a encendre el bosc. La represa es va situar 300 metres més endavant del cap de l'incendi i feia pujar el foc per la carena. Els Bombers van elevar les dotacions fins a vint i van demanar el confinament dels veïns de Bevià, a Madremanya, per la proximitat del fum. Per atacar part d'aquesta represa, van fer servir una pista forestal de tallafocs. Poc després de la mitjanit, els Bombers informaven que no es preveien elevar les dotacions que treballaven sobre terreny. L'incendi havia llançat diversos focus secundaris, atiats pels vents erràtics de la tempesta. Les petites represes ja estaven encerclades. Ja en plena matinada, els Bombers han donat el foc per estabilitzat. En concret, a les 03.19 hores.