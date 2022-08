Un llamp va provocar ahir a la tarda un incendi al Puig d’en Batet, entre Sant Miquel i Els Àngels. La ràpida actuació dels Bombers va evitar que el foc es convertís en un gran incendi en un massís amb boscos molt secs per la falta de pluja. Al tancament d’aquesta edició, el balanç provisional dels Agents Rurals, és que el foc va afectar una superfície aproximada de 0,3 hectàrees . A la zona van arribar-hi a treballar fins a 26 dotacions de Bombers, sis de les quals eren mitjans aeris. Per prevenció, els efectius d’emergècies van tallar la carretera del Santuari fins al quilòmetre cinc, van desallotjar una residència de gent gran a Castellgallí i van evacuar una masia. Durant la tarda, van aconseguir contenir focus secundaris creats arran de l’incendi. Amb l’arribada del capvespre els mitjans aeris es van retirar, però durant la nit hi van seguir treballant diverses unitats terrestres.