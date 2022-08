La municipalització dels aparcaments del carrer Emili Grahit i de les places Prudenci Bertrana i Miquel de Palol fa que els dos equipaments passin a ser gestionats directament per TMG. Una empresa pública que ja s’encarregava d’un altre aparcament públic, el de la plaça del Pallol al Barril Vell tot i que, des de fa més de dos anys, aquest té una planta tancada. El gener del 2020, les inundacions provocades pel temporal «Glòria» van deixar inservible la segona planta del pàrquing. I així continua. Fonts de l’Ajuntament de Girona varen confirmar ahir que la segona planta «no està en funcionament, perquè si han de fer reparacions». Des de la regidoria de Mobilitat es va detallar que, de moment, no hi cap data prevista per a la reobertura de la planta ni cap projecte en marcar per fer aquestes reparacions.

Onze mesos després del temporal Glòria, ja en temps de pandèmia, el desembre del 2020, un decret d’alcaldia confirmar que la segona planta d de l’aparcament estava «inutilitzada». I, de moment, així continua amb una única planta oberta, només per abonats, on el mateix Ajuntament hi té part de la seva flota de cotxes.