Els Bombers van acabar de remullar ahir el bosc de les gavarres que es va veure afectat per l’incendi que es va iniciar divendres. Les tasques dels antiincendis i la pluja van serenar el terreny i van servir per evitar represes i apagar les soques que havien quedat somortes. Sobre terreny s’hi van desplaçar una dotzena de mitjans. El dispositiu es va mantenir durant les hores de més insolació fins entrada la tarda, quan la calor va afluixar gràcies, en part, a la pluja. Però la preocupació continua perquè s’anuncia un canvi de temps i hi ha el temor que es pugui repetir una tempesta seca damunt del massís.

El foc de divendres, causat per un llamp, va calcinar unes 2 hectàrees de massa forestal. Les hores de més tensió es van viure de matinada, quan una revifalla va tornar a encendre les alarmes. Una vintena de dotacions van aconseguir estabilitzar el foc cap a les tres de la nit. Fonts de Bombers van confirmar que l’incendi es va originar a causa d’una tempesta seca damunt del massís, que té més de 30.000 hectàrees de massa forestal contínua, i un llamp va encendre part del bosc situat al Puig d’en Batet, entre el castell de Sant Miquel i el santuari dels Àngels. Els Bombers van destinar ràpidament més d’una vintena de dotacions -entre terrestres i aèries- per atacar les flames i apagar-les abans que s’estenguessin. Tot i això el foc va calcinar 0,3 hectàrees de territori. A la nit, quan els mitjans aeris ja s’havien retirat, hi va haver una revifalla a uns 300 metres del cap d’aquest incendi, que va encendre totes les alarmes. Les flames, que avançaven cap a la carena, van obligar a tornar a mobilitzar els Bombers. Per intentar frenar-les, van aprofitar una pista forestal per fer de tallafocs. L’incendi es va donar per estabilitzat a quarts de quatre de la matinada. Tasques de control El cap de control de la Regió d’Emergències de Girona, el sotsinspector Ferran Julià, va exposar que el pla d’acció dels antiincendis s’enfocaria en controlar el perímetre, repassar punts calents i evitar que algun tronc pogués revifar el foc. El sotsinspector va admetre que, en aquest cas, hi ha hagut «sort»: «L’impacte va ser a la part alta de la muntanya, i això fa que el foc tingui menys possibilitats de córrer; ha estat un ensurt, però hem estat a temps d’aturar-lo», va concretar Julià. Poc abans de les dues de la tarda, els mitjans aeris es van retirar. Des d’aleshores, dotze dotacions terrestres dels Bombers es van dedicar a repassar el perímetre cremat, també amb la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), per revisar també els voltants, fins a la Bisbal d’Empordà i Llambilles. Els Bombers van mantenir el dispositiu fins ben entrada la tarda, quan la calorada va afluixar i es va produir un canvi de temps. Tot i això, durant les hores de més insolació -fins a les sis de la tarda- es va continuar remullant el perímetre. A part de fer descàrregues des de l’aire i repassar el perímetre amb mànegues d’aigua, els Bombers també van desbrossar els punts calents que hi havia dins l’incendi. En aquest cas, les flames van afectar més d’1,5 hectàrees. A causa de l’incendi es va haver d’evacuar una parella que resideix en una masia propera i també es va haver de tallar la carretera local que creua el massís des de Madremanya fins a la Creueta. Temor a una tempesta seca La preocupació, però, continua. «Ens preocupa molt, el bosc està molt sec i fa falta molta aigua perquè aquesta situació es pugui revertir a nivell hídric; per tant, una pluja de llamps torna a ser un risc perquè es pugui tornar a repetir la situació d’ahir», va admetre el sotsinspector dels Bombers ahir en ser preguntat per les condicions meteorològiques.