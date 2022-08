En Comú Podem Girona denuncia que «Després del fracàs de la política de sancions respecte a les escombraries, ara l’Ajuntament de Girona aposta per posar càmeres per controlar els infractors». Els comuns lamenten «la deixadesa general en la gestió d’aquest consistori i en concret també amb les deixalles, es deixa veure en tots els racons de Girona» «A causa d’unes prioritats desiguals entre centre i perifèria, el que es pot percebre ja a l’Eixample de Girona és molt més així a barris com Santa Eugènia, Sant Narcís o Mas Ramada», sentencien des de la formació que no té cap regidor al consistori gironí.