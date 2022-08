El jutjat ha enviat a presó un lladre de 23 anys que va disparar un tret contra un altre noi en un parc de Girona. L'agressor, que va actuar per gelosia perquè la víctima era amic de la seva exparella, li va engegar un tret amb una escopeta retallada. El jove va errar el tret i després va fugir del lloc amb un còmplice que l'esperava dins un cotxe. Els fets van passar a mitjans juliol. Ara, els Mossos d'Esquadra, que investigaven el cas, els han pogut identificar i detenir a tots dos. Al pis on vivien, la policia va trobar-hi dues escopetes amagades entre els aparells d'aire condicionat. El jove és ja un conegut dels mossos, perquè se l'investiga per sis robatoris amb força i dos atracaments a benzineres, restaurants, fleques i farmàcies.

El tiroteig va tenir lloc la nit del 18 de juliol. Aquell vespre, el lladre de 23 anys havia amenaçat i agredit la seva exparella. L'agressor va saber que la noia havia quedat amb un amic en un parc de Girona, i mogut per la gelosia, va decidir engegar-li un tret. El lladre va arribar al lloc acompanyat del seu company de pis, un altre jove de 20 anys. Va baixar del cotxe, i emparat per la foscor, va encanonar la víctima amb una escopeta retallada i va disparar contra ell. Per sort, el tret no va ferir ningú. Després, el jove va fugir del lloc amb el seu còmplice, que l'esperava dins el vehicle. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i, al cap d'uns dies, van aconseguir identificar el lladre com l'autor del tiroteig. A principis d'agost, la policia va anar fins al domicili que compartia amb el seu còmplice i els van detenir a tots dos per un delicte de temptativa d'homicidi. A benzineres, restaurants, fleques i farmàcies Els Mossos d'Esquadra van escorcollar l'habitatge i hi van localitzar dues escopetes que uns lladres havien robat a finals de maig d'un domicili d'Argelaguer. Estaven amagades a l'exterior, camuflades entre els aparells d'aire condicionat. El jove de 23 anys, de fet, ja és un vell conegut de la policia. Els mossos li atribueixen fins a vuit robatoris i atracaments a botigues. En concret, se l'investiga per sis robatoris amb força a benzineres, restaurants, fleques i farmàcies comeses durant els darrers mesos. En tots els casos, el jove esbotzava les màquines de cobrament automàtiques dels establiments (les conegudes com a 'Keepcash'). A més, els mossos d'investigació també li atribueixen dos atracaments a fleques. En aquest cas, amenaçant el personal amb un ganivet. El primer va tenir lloc a Girona a l'abril; i el segon, a Salt aquest juliol. Tant el lladre com el seu còmplice tenen antecedents. Després de passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, ja ha ingressat a presó. El seu còmplice ha quedat en llibertat provisional.