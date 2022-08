Mort a 94 anys, Pere Balsells era un empresari i mecenes barceloní que va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat de Girona el 2016. Impulsor d’unes beques per a estudiants d’enginyeria catalans a Califòrnia (Henry Samueli School of Engineering), Balsells vivia als Estats Units des de finals de la dècada dels quaranta i era el fundador de la firma «Bal Seal Engineering Inc» dedicada a la fabricació de productes d’alta tecnologia per a diferents indústries com la mèdica o l’aeroespacial.

«Pere has estat un referent en el progrés de la tecnologia, mecenes de la Universitat de Girona, persona humil, generosa, humana i amb una gran estima pel nostre país. Pete, ha estat un privilegi haver-te conegut. Com ens deies l’aventura continua», va manifestar ahir el rector de la UdG, Quim Salvi, en un missatge de condol a les xarxes socials.