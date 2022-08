Acaben les obres de l’últim solar del parc Central 14 anys després

Catorze anys. Aquest és el temps que ha estat tancat un espai del parc Central i la plaça d’Europa de Girona. Es tracta del terreny situat entre el viaducte de la Renfe i la sortida de l’estació soterrada d’autobusos. Des de fa uns dies, ha estat recuperat per la ciutat després que l’adjudicatària d’Adif hagi enllestit els treballs de reurbanització. La resta del parc Central, amb més o menys gust o satisfacció, està acabat i és accessible des de fa quatre anys. Va ser una dècada de molèsties en la mobilitat de vehicles i de persones al sector, i de sorolls fruit dels treballs, a més d’altres afectacions als comerços.

El juliol de l’any 2008 les màquines començaven a enderrocar la gasolinera de la rotonda de la plaça d’Europa de Girona. Poc després tot l’espai quedava potes enlaire per les obres de la que havia de ser l’estació del TAV. A la zona també hi havia afectat el bar la Boireta i un skatepark. Tot va anar per terra. Paradoxalment, aquest espai, on ara hi ha la rampa de sortida de l’estació d’autobusos, és la darrera que s’ha reurbanitzat.

Al solar pendent, hi ha hagut estires-i-arronses entre l’Ajuntament, diferents corrents veïnals, el Ministeri de Foment i Adif i la desaparició de la rotonda- ara convertida en cruïlla-, i de l’escultura Per a Europa d’Andreu Alfaro - ara ubicada a tocar del parc de la Devesa-.

Enjardinament i esports

Els darrers treballs van començar aquest mes de març i havien de convertir l’espai, ple de brossa, herbes espontànies, i tancat al pas dels veïns, en una zona pavimentada que inclouria una pista polivalent i un sector amb gespa. Les obres serviran per protegir el mur que ressegueix la sortida de l’estació d’autobusos. Des de fa uns dies, la zona torna a estar accessible tot i que encara hi ha detalls per polir. Els treballs, a càrrec d’Adif, es van adjudicar a la constructora Copcisa per 791.016,70 euros. Queda pendent l’enjardinament, que s’enllestirà al setembre i acabar algun aspecte d’obra. També la instal·lació del jardí vertical que cobrirà la sortida d’emergència de l’estació d’alta velocitat. Per part municipal, queda per decidir què és posarà a la pista polivalent. Alguns veïns rebutgen que hi hagi activitats que puguin pertorbar el seu descans.

Plaça d’Espanya i marquesina

Malgrat que la reurbanització del parc central es pot dir que està pràcticament enllestida, les cicatrius a la ciutat per les obres del TAV encara supuren. Queda reurbanitzar la plaça d’Espanya, a l’altre costat de l’estació de la Renfe. S’hi va ubicar una estació d’autobusos temporal , després d’enderrocar-se la que hi havia hagut al parc Central i abans de posar en marxa l’actual, soterrada al parc. L’Ajuntament i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (abans Foment) estan analitzant la propietat i valoració de diferents terrenys d’una institució i l’altra al voltant de l’estació i el traçat ferroviari per saber qui ha de fer front a la reforma de la plaça.

D’altra banda, també hi ha pendent la instal·lació de la marquesina entre l’estació de la Renfe i del TAV. L’obra va a càrrec de l’Ajuntament. Aquest teulat, que ha de substituir el passadís cobert (conegut com a finger) que connectava les dues infraestructures, s’havia adjudicat dues vegades però les empreses que havien guanyat el concurs públic, es van acabar fent enrere. Fins i tot, el cas s’ha arribat a portar a la Comissió Jurídica Assessora. Ara l’Ajuntament està adaptant el projecte amb un preu més elevat per l’encariment dels materials, per tal que la tercera licitació sigui la bona. El passadís cobert es va enderrocar a finals del 2017 i la marquesina s’havia d’instal·lar el 2018.