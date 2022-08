L’autopista entre Fornells de la Selva i Vilademuls, més gratuïta que mai

El conductors que busquin entrar a l’AP-7 des de diferents punts a l’entorn de l’àrea urbana de Girona poden trobar-se amb una agradable sorpresa: uns cartells de grans dimensions i amb un groc cridaner anuncien que el tram de l’autopista entre Fornells de la Selva i Vilademuls és gratuït. Seria una fins i tot per celebrar-ho si no fos perquè de fet aquesta carretera ja no és gratuïta només en aquest tram si no tota. Des de Salou fins a la Jonquera.

La gratuïtat de tota l’autopista va començar fa pràcticament un any en acabar-se la concessió. Es van enderrocar els peatges amb més o menys celeritat. Però els cartells continuen dempeu. N’hi ha a la carretera de Sant Gregori, a tocar de l’entrada de Girona Oest. També a la C-65 entre Fornells i Girona, a prop de l’antic peatge de Fornells de la Selva. La gratuïta d’aquest tram entre Fornells i Vilademuls s’havia decretat a inicis de l’any 2017 i es va mantenir vigent fins que el pagament per circular per tota l’AP-7 va decaure. El tram de vint quilòmetres que envolta la capital gironina, i que incloïales sortides de Girona Sud, Girona Oest i Girona Nord, era gratuït per a qualsevol usuari, amb l’objectiu de descongestionar el trànsit del centre de la ciutat i altres carreteres com l’N-II o la variant de Sant Daniel.