L'Ajuntament de Girona ha recollit 109 gats perduts o abandonats entre gener i juliol d'aquest any, la majoria als mesos d'estiu. Durant els mesos de juny i juliol, han entrat un total de 55 felins al Centre Municipal d'Acollida d'Animals de Mas Xirgu i, segons informa el consistori en un comunicat, actualment les instal·lacions estan molt plenes: "Ens hem trobat una situació excepcional". Els animals que no estan identificats difícilment es poden retornar als seus propietaris i s'estan al centre fins que siguin adoptats. La situació actual, apunta el govern municipal, compromet la capacitat i el bon funcionament de les instal·lacions. Per això, han engegat una campanya per promoure l'adopció de gats.

"Aquest estiu ens hem trobat amb una situació excepcional que ens ha obligat a buscar més gàbies per poder encabir els gats que hem recollit del carrer des del Centre Municipal d'Acollida d'Animals", exposa el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, que fa una crida a la ciutadania perquè tingui els gats degudament registrats al cens municipal perquè, si es perden o s'escapen de casa, els puguin recuperar a l'instant. El regidor també ha apuntat que han detectat molts casos d'abandonament de felins: "Un fet inacceptable que la normativa vigent sanciona amb fins a 45.000 euros". El nombre de recollides de gats al centre ha incrementat en els darrers anys, fins a invertir-se la tendència i superar les recollides de gossos. L'any 2021 van recollir 188 gats, mentre que el 2017 la xifra estava per sota dels 100. Dels 109 gats recollits durant aquest 2022, només tres duien xip identificatiu i es van poder retornar a les seves llars. En el cas de sis felins més, van poder localitzar l'amo. 34 han estat donats en acollida o adopció, tres es van retornar a les colònies controlades de gats de carrer, a 23 gats els van recollir morts o atropellats i onze més han mort posteriorment. N'hi ha 29 que continuen al centre d'acollida esperant una família. Davant d'aquesta situació, el consistori ha engegat una campanya específica d'informació sobre la tinença d'animals i per promoure les adopcions de gats durant l'estiu quan les instal·lacions del Centre Municipal d'Acollida d'Animals estan molt plenes, els abandonaments no paren d'augmentar i el ritme d'adopcions queda estancat perquè moltes persones estan de vacances. Per una banda, repartiran tríptics als equipaments municipals i centres veterinaris de la ciutat, sobre la tinença responsable dels gats de companyia i el control dels gats de carrer. A la ciutat de Girona abandonar un animal suposa una infracció greu o molt greu, en funció dels riscos per l'animal, i una multa que oscil·la entre els 3.001 i els 45.000 euros. Un altre dels ítems més destacats de la campanya és posar èmfasi en l'obligatorietat de tenir l'animal censat perquè en cas de pèrdua es pugui identificar i localitzar ràpidament la persona responsable de l'animal. L'any 2021, hi havia 398 gats inscrits al cens municipal d'animals de companyia de Girona. Una dada que es considera que és major, ja que s'estima que més d'un 25% de les llars europees tenen un gat. A més, dels 109 felins recollits aquest 2022, només 3 duien xip. En aquest sentit, l'Ajuntament ha demanat la col·laboració del personal veterinari perquè donin aquesta informació als seus clients. Per altra banda, dins la campanya es promourà l'adopció dels gats que hi ha al Centre Municipal d'Acollida d'Animals a través de la difusió d'imatges dels felins. Des de les xarxes socials i en alguns equipaments públics, com els centres cívics, es donaran a conèixer les característiques dels animals que hi ha al centre. Paral·lelament, el consistori continua treballant, juntament amb la Federació Xarxa gatera de Girona i el Col·legi de Veterinaris de Girona, en les actuacions de control i gestió de les colònies de gats a la ciutat mitjançant la metodologia CERR (captura-esterilització-registre-retorn). Des que es va engegar el projecte, l'any 2007, fins ara s'han controlat més de 625 gats de carrer de 78 colònies i es calcula que n'hi ha uns 750 a la ciutat.