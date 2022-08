Queixes pels sorolls nocturns i l’incivisme als carrers de Mas Ramada

«Botellots a la nit en segons quins indrets, escales o arquitectura urbana que es torna en bancs que no existeixen, i que conviden a tota mena de persones de totes les edats a fer un lloc per intercanviar des de música fins a converses amb alts volums, que fan que aquells que hi viuen a prop, i amb aquestes calors, hagin de tancar les finestres si volen descansar». Aquestes són algunes de les escenes que descriu el president de l’Associació de Veïns de Mas Ramada, a Girona Est, Miguel Angel Garcia Jiménez.

La situació ha arribat a un punt que hi ha residents que ja ni truquen a la policia: «Fer una trucada, per qualsevol veí, a vegades és considerat com una pèrdua de temps, tenen estigmatitzat que a aquesta zona s’hi arriba poc», assenyala el president veïnal. Miguel Angel Garcia afegeix que a aquest fet s’hi sumen «les casuístiques de les forces de l’ordre, que no poden venir per no tenir recursos».

Possibles mobilitzacions

«Ens trobem que el veí que ha trucat a les dotze de la nit no pot dormir fins a les tres de la matinada -lamenta- fins que els propis motoristes o cantautor de matinada decideix que és bona hora de recollir-se, sense cap sanció, sense cap advertiment per part de ningú». El president assenyala que els veïns «comencen a parlar de mobilitzar-se» per «donar visibilitat als organismes pertinents i poder així trobar una mica de pau». «Els veïns n’estan farts, com ho estarà qualsevol veí que hagi de viure en aquesta situació», apunta, i insisteix que «estan i estem desesperats, només volem que es compleixin les ordenances tal i com estan estipulades», insisteix. Garcia creu que «la deixadesa» d’aquesta zona «per la via administrativa continua essent palpable», i explica que «els veïns només esperen, enfurismats davant la incongruència, que dels 16 agents destinats a revisar que la ciutadania sigui cívica a l’hora de llençar les escombraries, n’hagués tocat almenys un tant per revisar les escombraries com per actuar d’ofici per aquestes molèsties, que de posar-hi la cara i avisar ja n’estan farts».

Garcia explica que tot i que al barri no hi ha actiu cap bar ni cap pub a aquelles hores, pateixen la mateixa problemàtica que «sembla només visible en altres indrets de Girona».

«No és cert que no pugem»

Mentrestant, el regidor de Seguretat, Eduard Berloso, nega que no es vagi a la zona. «Que no es puja no és cert», afirma. Indica, però, que s’han de prioritzar els casos i que no sempre poden actuar amb la immediatesa que caldria i que en ocasions, quan arriben, les persones que causen problemes ja no són a la zona. Recorda que situacions d’aquesta mena passen en molts barris de la ciutat i admet que la policia té els efectius limitats: «Tenim la policia que tenim però la policia fa tot el que pot i més». Berloso insisteix en què «no es fan distincions per barris» i explica que, a més, tenen constància que hi ha grups que es van movent de places o parcs segons els dies perquè així eviten ésser controlats des del primer moment.