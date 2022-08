Si busquem algun sinònim de la paraula seguretat, podem trobar mots com protecció, auxili, empara o defensa. Podem trobar també paraules oposades com desprotecció i desemparament. Són precisament aquests dos últims mots, la desprotecció i el desemparament el que senten molts veïns i veïnes de diferents barris de la ciutat, justament el contrari del que haurien de sentir.

Des de Ciutadans hem remarcat sempre que Girona ha de ser una ciutat segura, que ha de tenir els efectius de Policia Municipal suficients i hem fet èmfasi en la importància de la policia de proximitat. Tant és així que no deixem d'insistir també en la instal·lació de càmeres de videovigilància a diferents barris que ho estan reclamant fa molts mesos. Si mirem la comparació de criminalitat a Girona entre el primer trimestre de 2021 i el mateix període de 2022 ens demostra que els furts s'han incrementat un 16,42% , els robatoris amb força un 6%, la sostracció de vehicles gairebé un 55%, o el tràfic de drogues, més d'un 130%. Això significa que el fet que la ciutadania no senti la seva ciutat com un emplaçament segur no és tan sols una sensació, és una realitat.

No obstant això, la prioritat del govern és la d'instal·lar càmeres de videovigilància als contenidors de la ciutat per evitar que les persones aboquin les deixalles al carrer en comptes de l'interior dels contenidors. Se n'adonen ara que la seva campanya de multar a la ciutadania amb finalitats recaptatòries, no ha tingut absolutament cap sentit, de fet aquest govern en sí, que ha servit com agència de col·locació, no ha tingut absolutament cap sentit.

Mentrestant, emplenen la premsa de titulars un mes d'agost amb les seves ocurrències, però als barris de Girona hi continua havent problemes dia rere dia, es continua consumint droga, es continuen cometent actes il·lícits, els veïns no descansen i la policia no dona més de si. Quan la seguretat envers la ciutadania ha de ser una prioritat, el govern de Junts i ERC instal·la càmeres als contenidors. Definitivament, han perdut el nord.