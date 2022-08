La campanya informativa de l’Ajuntament de Girona promourà l’adopció dels gats que hi ha al Centre Municipal d’Acollida d’Animals a través de la difusió d’imatges dels felins. Des de les xarxes socials i en alguns equipaments públics, com els centres cívics, es donaran a conèixer les característiques dels animals que hi ha al centre amb tríptics informatius. La campanya també recorda que no es poden abandonar animals al carrer i queés obligatori que estiguin censats.

Paral·lelament, el consistori continua treballant, juntament amb la Federació Xarxa gatera de Girona i el Col·legi de Veterinaris de Girona, en les actuacions de control i gestió de les colònies de gats a la ciutat mitjançant la metodologia CERR (captura- esterilització- registre-retorn). Des que es va engegar el projecte, l’any 2007, fins ara s’han controlat més de 625 gats de carrer de 78 colònies que hi ha hagut a la ciutat i s’estima que hi ha uns 750 felins, segons informa l’Ajuntament en un comunicat.