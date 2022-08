L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) reformarà l'edifici del Parc Hospitalari Martí i Julià que es coneix com a «casa del director» de l'antic hospital psiquiàtric de Salt. L'edifici, ubicat a l'entrada principal del complex, es destinarà a la base SEM de l'hospital Santa Caterina i a espai de descans dels professionals durant les guàrdies laborals. D'aquesta manera, les actuals dependències de l'hospital destinades a aquests usos quedaran alliberades per fer-hi activitat assistencial, donant així una resposta més adequada al creixement del centre. Les obres, adjudicades a l'empresa Bosch Pascual SA per un import de 710.636,47 euros començaran a principis de setembre i la previsió és estiguin enllestides la primavera vinent.

Es tracta d'una reforma estructural i funcional global, durant la qual intervindran en els fonaments, les cobertes, paviments i obertures. La intervenció exterior també se centrarà en l'accessibilitat a l'edifici i connexió dels serveis amb l'àrea d'urgències de l'hospital, la porta d'entrada al parc i amb les xarxes de serveis públics. Un cop consolidada l'estructura exterior, que conservarà la seva fisonomia actual, es farà la reforma interior de l'espai per adequar l'edifici a la nova funció. La «casa del director» s'estructurarà en dos nivells connectats. La planta baixa disposarà de tres habitacions, menjador, lavabos i zones per a magatzem i instal·lacions. El primer pis, s'adequarà amb vuit habitacions més, sala d'estar i banys. Cada planta tindrà un espai comú que donarà accés a totes les estances i serveis. Segons informen en un comunicat, el sistema de climatització es farà amb criteris d'estalvi energètic. A més, utilitzaran elements constructius per reduir la transmissió del soroll. Les obres no afectaran l'accés ni la via pública.