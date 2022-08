Una empresa contractada per l’Ajuntament de Girona està treballant aquests dies al polèmic terreny anomenat triangle del Ter fent-hi tasques de manteniment i neteja. El solar està situat entre el pont de Fontajau i l’Auditori- Palau de congressos, al costat del Ter i la propietat se la disputen l’Ajuntament i una família. De fet, el cas està als jutjats per diverses causes. L’Ajuntament que considera que és un espai públic i hi permet aparcar, va posar, fa uns dies, una senyalització per alertar que no hi estacionessin vehicles perquè durant aquesta setmana s’hi havien de fer treballs. En concret s’estan traient males herbes, s’estan posant arbres i s’estan tapant alguns sots que s’hi havien generat.