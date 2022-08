El PSC de Girona ha demanat que s’executin «urgentment» els 70.000 euros acumulats per no haver-se executat de la partida de «Plans de dinamització comercial» i els 375.000 euros de la de «Promoció comercial. Els socialistes expliquen que l’Ajuntament té assignades dues partides del pressupost municipal a la dinamització i promoció comercial i que ha constatat que en aquestes partides també hi ha hagut una acumulació de romanents per no haver estat executats.

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, lamenta que en una situació «on el comerç ha necessitat més suport que mai no s’hagin executat aquestes partides». A més, explica que resulta incomprensible establir que es vol actuar «en dinamització i promoció comercial i no fer-ho». Aquest any, ha explicat Sílvia Paneque, “hi ha la possibilitat d’utilitzar 445.000 euros per ajudar el comerç». «Fem la proposta de destinar els romanents d’aquestes dues partides, uns 290.000 euros dels 445.000 euros totals d’aquestes partides, a millorar l’espai urbà de carrers concrets com Juli Garreta, Joan Maragall, l’avinguda Sant Narcís o Andreu Tuyet i Santa Maria». A més, demana que es faci un Pla específic per recuperar força comercial al carrer del Carme.