El jutjat contenciós administratiu 2 de Girona avala la sanció de 901 euros a una veïna de Girona per tenir la música alta de matinada i ser «reincident». La sentència recull que el 3 d’abril del 2021 la Policia Municipal va haver d’anar dos cops al domicili, el primer a les 2.52 hores i el segon a les 4.30, per les queixes dels veïns i que la dona denunciada ni tal sols va obrir la porta. A més, acumulava multes prèvies per fets semblants.

La veïna multada per una infracció greu va impugnar la sanció però la sentència dona la raó a l’Ajuntament, manté així la multa de 901 euros i, a més, li imposa les costes processals a la demandant fins a un màxim de 100 euros.

El consistori li va aplicar l’article de l’ordenança municipal que augmenta la gravetat de la infracció per infringir els decibels permesos de manera reiterada durant 2 anys, recollint tant les actes aixecades la matinada del 3 d’abril del 2021 com altres infraccions pels mateixos fets del 13 de setembre i del 26 d’octubre del 2020.

La resolució recull la declaració d’un dels agents de policia que va explicar que «la música era perfectament audible» des de l’entrada de l’edifici i que es podia identificar «clarament» que provenia d’un pis de l’entresol. També va assenyalar que en cap cas la dona va tenir una actitud col·laboradora perquè, de fet, no va obrir la porta tot i que els agents van timbrar repetidament ni tampoc es va donar per al·ludida abaixant la música.

Més sancions

L’alcaldessa, Marta Madrenas, ha explicat que la situació havia generat molèsties i que els veïns estaven «molt enfadats» perquè no podien descansar i la música estava a un volum «molt fort i durant molt de temps». Per això, celebra que la justícia hagi donat la raó a l’ajuntament i entengui que la veïna era reincident, cosa que ha permès imposar-li una sanció més elevada. Ara, espera que aquesta sentència actuï com a «dissuasiva» tant per a aquesta veïna en qüestió com per a la resta. Les denúncies per infringir l’ordenança de sorolls s’han més que doblat durant el primer semestre de l’any, en comparació amb el mateix període del 2019 que va ser el darrer sense restriccions per la pandèmia i, per tant, el que aporta dades «més fiables», segons remarca Madrenas. En concret, la Policia va aixecar 91 actes per fressa el 2019 mentre que aquest any n’han estat 200.