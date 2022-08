Cassà de la Selva ha posat en marxa, aquesta setmana, unes balises formades per leds en els passos de vianants de l’inici del carrer Marina. L’objectiu de l’actuació, segons un comunicat del consostiri, és «potenciar la visibilitat, reforçar la seguretat de les persones i reduir possibles accidents en aquest punt».

S’han aprofitat les obres del carrer Indústria i de La Bisbal, per instal·lar aquest sistema de balises amb leds que indiquen els dos passos de vianants que hi ha en aquest punt. Aquestes llums estan encastades en el paviment i són d’alta visibilitat durant la nit. També s’ha reforçat la il·luminaria amb uns fanals específics per als passos de vianants, a més dels que ja hi ha instla·lat en els carrers.

Els passos de vianants, també s’han pintat de color vermell i blanc. Com s’ha demostrat en altres actuacions fetes a la població, amb aquesta pintura són més visibles per als conductors i asseguren que els vianants puguin travessar el carrer amb més seguretat.

Aquesta actuació, que l’Ajuntament de Cassà de la Selva tenia prevista, va ser una de les millores que l’empresa que va guanyar la licitació de les obres del carrer Indústria i La Bisbal va oferir com a millora amb l’objectiu de sumar punts per poder obtenir el contracte. Per tant, s’ha pogut realitzar sense cap cost pel consistori del Gironès.

Una vegada s’hagi comprovat el seu correcte funcionament, l’Ajuntament de Cassà de la Selva té previst d’instal·lar-ne més en altres punts del municipi, on hi ha molta afluència de vehicles i vianants.