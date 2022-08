La Comissió de la Copa de Girona ha obert recentment el concurs per al disseny dels gots de les barraques de les Fires de Sant Narcís d’aquest any. El termini acaba el 12 de setembre i les propostes originals s’hauran de presentar en blanc i negre. Cada participant només pot aportar un màxim de tres dissenys. L’encarregat de valorar els dissenys serà un jurat format per persones vinculades al disseny gràfic.

Els gots no s’utilitzaran només per a l’espai de les barraques sinó també per a les festes majors dels barris de la ciutat. Per tant, el jurat valorarà dissenys que no se centrin únicament els elements típics de les Fires. S’escolliran les tres millors propostes. El primer classificat rebrà de premi 200 euros, el segon 150, i el tercer, 100.