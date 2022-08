Des de fa poc més d’una setmana, veïns de Quart alerten a l’Ajuntament de la presència en abundància d’unes petites mosques que circulen per les superfícies de les façanes de les cases i tanques del poble. Fins i tot a alguns els han arribat a entrar a casa. Aquests petits insectes són coneguts com a xinxes de la colza i des del consorci assenyalen que n’hi ha una plaga a la zona de Can Ferriol - a l’oest del poble i on es troba l’escola Nou de Quart- fins a arribar al carrer del Tren -per on passa el carril bici-.

La zona afectada és a tocar d’uns camps de cultiu que enguany s’hi ha conreat colza i, ara que s’han segat, de les canyes han sortit les xinxes que han envaït els carrers més propers. Per posar remei a la problemàtica, el consorci va posar-se en contacte ja fa uns dies amb el pagès que conrea els camps -que era conscient de la situació- i el passat dilluns 15 d’agost ja va fer una primera fumigació per tal de contenir la plaga. «Va tallar la base de les canyes i seguidament va fumigar els camps i voltants per reduir de gran manera la quantitat d’insectes al poble», explica Cortés. La intenció inicial era fer-ne una segona l’endemà, però les pluges d’aquests dies no ho han permès. Des de l’Ajuntament manifesten que l’aigua ajuda a expulsar les xinxes de les superfícies i que caldrà esperar uns dies «per conèixer si la tendència va a la baixa o es manté i si s’haurà de fumigar de nou o no». En estius menys calorosos, se sol llaurar el camp després de collir la colza i d’aquesta manera la canya queda soterrada, però aquest estiu no ha sigut possible fer-ho perquè la terra era «ben seca», fa palès Cortés. No és la primera vegada que el municipi es veu obligat a combatre les xinxes d’aquesta planta, però des del consistori sí que sostenen que el 2016 també en van viure una similar, encara que aquella també va afectar una altra zona. També detallen que no sempre es conrea la colza i que, per tant, aquest problema no és existent tots els estius.