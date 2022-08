Una comunitat de veïns del carrer Àngel Guimerà de Salt assegura que porta quatre anys lluitant per tal que els coloms no embrutin el seu edifici. El president veïnal, Orlando Oviedo, afirma que els ocells entren per les entrades de l’immoble aturat a mitja construcció que tenen al costat. Assenyala que ha demanat a l’Ajuntament que actuï perquè els animals deixen excrements arreu. Alguns han posat punxes als replans de les finestres per foragitar els coloms. «Estem farts de treure brutícia», assegura Oviedo.

L’edifici pertany a una immobiliària que va deixar l’edifici a mig acabar. Segons l’Ajuntament, «s’està a sobre del propietari de la finca» per tal que resolgui la incidència. No obstant deixen clar que estan fent un seguiment del tema «des del primer dia». En aquest sentit, fonts municipals recorden que es tracta d’una propietat privada i que només poden fer requeriment i interposar sancions si hi ha incompliments. Sobre el cas concret, posen de manifest que en el seu moment es va acompanyar els responsables de l’edifici als llocs on s’havien de fer els tancaments per tal de fer-ne una revisió i fer els segellats corresponents. En una de les ocasions, també hi era present el president de ‘edifici que es queixa. Assenyalen que la situació es va resoldre fa tres mesos i que des de maig «no hi havia hagut cap queixa». Ara, que segons els veïns, ha tornat la problemàtica, l’Ajuntament es compromet a «tornar a posar fil a l’agulla».