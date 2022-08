Les xinxes de la colza són uns hemípters -insectes- que s’alimenten de la saba de la planta de la colza. Tenen el cos ovalat, allargat i d’un color gris-marronós. No arriben a fer mig centímetre de llargada i 1,5 mm d’ample i habiten a les canyes d’aquesta planta. Quan se seguen els camps de colza, amb les altes temperatures de l’estiu pot ser que surtin i s’apropin a zones fora dels camps, com poden ser masos i cases particulars. No pica ni suposa cap risc per a la salut, però sí que pot fer mal aspecte perquè se n’agrupen molts i es veuen taques negres a les superfícies on es mouen.