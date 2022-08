Operaris de les brigades de l’Ajuntament de Girona estan acabant de pintar, aquests dies, les línies del que ha de ser el nou carril bici de l’avinguda Lluís Pericot, al barri de Montilivi. El carril bici serà bidireccional i connectarà el carrer Emili Grahit, quan arriba a la rotonda de la plaça dels Països Catalans amb l’avinguda Montilivi després de girar pel carrer Castell de Peralada.

El traçat farà una mica més de 400 metres d’allargada i suposarà la supressió d’un dels dos carrers de l’avinguda Lluís Pericot -el més proper a la vorera- en sentit cap al carrer Caldes de Montbui fins a l’alçada de l’encreuament amb el . El projecte també inclou la supressió d’una desena de places d’aparcament, precisament els corresponents a aquest carrer en el tram que uneix les avingudes de Lluís Pericot i de Montilivi. carrer Castell de Peralada

El traçat del nou espai per a bicicletes passa per davant de l’escola Pla de Girona. De fet, la regidora de Sostenibilitat, Marta Sureda, ha explicat que el nou carril bici permetrà una mobilitat més sostenible al sector i donarà resposta a peticions de la comunitat educativa ja que va sorgir arran d’una proposta de millora del camí escolar segur. i que ha de . A més a més, servirà per pacificar la zona, on peticions de la comunitat educativa des de fa anys s’hi han anat fent intervencions per rebaixar la velocitat dels vehicles. El vial absorbeix el pas diari de molts vehicles tant de baixada com de pujada.

La representant municipal ha detallat que miraran quina afectació tindrà el nou carril bici quan entri en funcionament i si s’han de fer modificacions. L’objectiu és que es posi en marxa abans del 5 de setembre, quan s’inicia el curs escolar.

Un vell projecte modificat

La implantació d’un carril bici en aquest punt és un projecte que té al cap l’Ajuntament fa anys. Els dos carrils de pujada per als vehicles de motor es recuperaran un cop el carril bici giri cap al carrer Castell de Peralada. El projecte inclou recuperar el gir per als cotxes a l’alçada del carrer Castell de Requesens.

De fet, la idea inicial era fer arribar el carril bici fins a la rotonda del carrer Caldes de Montbui, amb un traçat recte de més de 700 metres i s’havia d’adjudicar a una empresa. Però, finalment, s’ha optat per aquesta segona opció que només ocupa la part baixa de Pericot i que acaba aprofitant el carril bici ja existent a l’avinguda Montilivi. A més a més, el cost estimat era d’uns 350.000 euros, però, al final els encarregats d’implementar el carril bidireccional són les brigades municipals. La proposta d’aquest carril bici s’ha presentat a l’Associació de Veïns de Montilivi.

Des de fa temps, l’Ajuntament ha rebut moltes queixes de veïns per la velocitat que adquireixen els vehicles i peticions que proposen tota mena de mesures per intentar pacificar el vial. Hi ha residents i vianants que demanen un radar permanent, més controls policials sorpresa que detectin l’excés de velocitat o la col·locació de bandes reductores al mig de la calçada que obliguen els conductors a frenar.

Una avinguda amb accidents

L’avinguda Luís Pericot ha estat, des de fa anys, un dels deu vials de la ciutat on es registra més accidents de trànsit amb ferits. Molts cops per velocitat excessiva quan els semàfors estan en verd. De fet, el llistat està ocupat per carrers on hi ha dos carrils de trànsit per sentit. L’any 2021, encapçalaven el rànquing la carretera Barcelona, l’avinguda Josep Tarradellas i el passeig d’Olot. A continuació hi havia el carrer Santa Eugènia, el carrer riu Güell, el carrer Emili Grahit, el passeig de la Devesa i Lluís Pericot.