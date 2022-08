El cost de les activitats de restauració s’ha incrementat en un 5,5%. Per aquesta raó, el sector s’està veient obligat a apujar els preus als clients. El preu de productes tan bàsics per a l'hostaleria com són l'oli o els ous no ha deixat de pujar en el que va d'any.

Les begudes no alcohòliques han incrementat un 12,9% respecte l'any passat. En el cas de l'oli, l’augment s'eleva fins a un 27,2% en el cas del d'oliva i un 87,5% en la resta. Els ous s'han encarit un 35,2% i les patates ara costen un 25% més. En la mateixa situació es troben la carn (+10%), la llet (+20%) i el pa (+10%). A tot això també s’hi afegeix l’elevat preu de l'energia, que puja un 40,8%.

Preu del Menú diari

El president de l’Associació d’Hostaleria de Girona (AHTRG), Josep Carreras, afirma que «no hi ha res que no hagi apujat de preu», i explica que, per aquesta raó, «l’import que cobren els restaurants també s’ha hagut d’incrementar de manera lògica». L’octubre de l’any passat, l’associació, davant la creixent pujada de preu dels subministraments energètics i també de matèries primeres, ja va fer una recomanació general al sector hostaler perquè s’apugessin els preus dels productes que oferien, entre els quals es troba el menú diari.

Carreras assegura que la major part dels establiments de Girona s’han vist «empesos» a acollir-se a aquesta tendència, i adverteix que «els negocis que encara no hagin dut a terme aquest increment de les tarifes, ho hauran d’acabar fent en un futur proper si no volen tancar les seves portes».

Segons una enquesta realitzada per Hostaleria d’Espanya -una organització que engloba cafeteries, bars i restaurants- i l’empresa Edenred, el preu mitjà del menú del dia a Espanya ha pujat entre un 5% i un 15%.

«L’import que cobren els restaurants també s’ha hagut d’incrementar de manera lògica» Josep Carreras - President de l’associació d’hostaleria de Girona

A Girona, a la Cafeteria del Pont de Pedra, la seva propietària explica que no ha dut a terme l’augment del preu del menú que anuncia a la porta del seu establiment cada dia. De totes maneres, explica que la situació en la qual es troba el seu negoci, com molts altres del seu sector, és «desesperant», i confirma que «no aguantarem gaire temps sense fer aquesta apujada, és urgent».

En canvi, l’encarregada del restaurant oriental Apple Cafè, a Girona, explica que en el seu establiment sí que van incrementar el preu del seu menú el novembre passat, però remarca que «tan sols van ser 50 cèntims, perquè així els clients no ho notessin tant». Preveu que en un futur proper hauran de tornar a fer un altre augment,«encara que hagin de tornar a ser només 50 cèntims», degut a la falta de benefici que pateix el negoci.

Al restaurant vegà B12, situat a la Plaça del Vi, també van apujar el seu menú a principis d’any i troben cada cop més necessari fer-ho de nou. «Vam encarir la nostra carta 60 cèntims l’últim cop i s’haurà de tornar a canviar de cara a l’octubre. Ara de moment ens estem menjant els costos», indica el propietari.

«La temporada d’estiu és una època de tranquil·litat per a l’hostaleria, el sector té més clientela i la pèrdua de les persones que venen més habitualment durant l’any i que ara es troben de vacances no es nota tant», afirma l’amo del restaurant Bescuit. També afegeix que, per aprofitar l’augment de turistes, manté el seu negoci obert durant tot l’agost, a diferència d’altres establiments. Assegura que amb la tornada de «la gent de sempre» no tindrà problemes si noten pujades de preu durant els mesos següents, ja que «aquest augment és a tot arreu, i el que he hagut de fer jo no em fa tenir cap guany». Aquest és també el cas del restaurant La Tapeta. L’encarregat confirma que, a diferència dels darrers anys, enguany estan notant molt la presència de visitants i alhora mantenen els habituals, que «ja veuen que els preus pugen arreu».

Tot i així, l’arribada de la tardor i la pèrdua del turisme no deixa d’estar present entre els locals de Girona. «Encara que s’hagi recuperat part del turisme,els preus segueixen apujant exponencialment. A més, la clientela habitual no tornarà a ser la mateixa després de les vacances. Cada cop sortirem menys a menjar fora de casa, i cada cop sortirà més car, és inevitable», conclou Carreras.