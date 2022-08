Pla de Baix de Domeny: les parcel·les es van omplint i ja hi ha en marxa 329 pisos

El Pla de Baix de Domeny de Girona continua creixent a passos de gegant. S’hi poden veure grues i grans moviments de terra enmig de dues promocions d’habitatges ja acabades. L’any 2005 es van aprovar les característiques que havien de definir el sector de la ciutat més gran pendent d’urbanitzar i que pot acollir uns 1.100 pisos, dels quals uns 300 haurien de ser de protecció oficial. Durant anys, però, cap constructora va aparèixer per la zona. Ara, ja hi ha dibuixats i amb llicència un total de 329 pisos, dels quals 105 estan en ús i la resta en procés de construcció o en plena tramitació per tirar endavant.

Es tracta d’una enorme extensió de terres que fa disset anys eren camps, situats entre la fàbrica Nestlé i el pont de Fontajau. Fins que es van aprovar els canvis urbanístics a desenvolupar. La superfície total afectada era d’uns 252.378 metres quadrats. Durant catorze anys, però, no s’hi va aixecar cap edifici. Mentrestant, es van anar fent els carrers, amb les seves voreres i fanals d’il·luminació. La urbanització de tot el sector va acabar suposant una inversió total d’11,8 milions d’euros als promotors. Al llarg d’aquest període sí que s’hi va construir un skatepark i es van instal·lar multitud de jocs infantis en una llarga extensió que funciona com un exitós espai d’esbarjo resseguint el carrer Roberto Bolaño i el riu Ter. També es va adequar una parcel·la a l’estada de caravanes i va entrar en funcionament l’edifici nou de l’escola de Domeny, el curs 2010-11.

El parc, sense cap edifici, costava als ciutadans de Girona uns 140.000 euros cada any per garantir el manteniment de l’espai, bàsicament de jardineria i neteja. Fins i tot es va anul·lar temporalment tot el que s’havia aprovat al pla parcial perquè es va aprovar definitivament abans que es publiqués el nou Pla General.

Pla anul·lat temporalment

El planejament general s’havia validat inicialment el 2002, però no es va publicar al DOGC per fer-lo definitiu fins el 21 d’abril de l’any 2006. D’aquesta manera, el Pla Parcial del Pla de Baix de Domeny aprovat el 9 de març de l’any 2005 s’havia tirat endavant amb unes característiques corresponents al Pla General que encara no era vigent. Es va solucionar fent una nova aprovació del mateix document, ja amb el nou Pla General plenament vàlid. Pràcticament va ser un tràmit. L’abril del 2019 és quan van aparèixer les primeres màquines amb l’objectiu d’aixecar la primera promoció d’habitatges. Pertanyien a l’empresa Via Celere, que va construir-hi la primera de les dues fases previstes.

Poc després i, pràcticament al costat, Acciona també va iniciar obres per construir un bloc de pisos també en la primera de les dues fases que preveia el projecte. Les dues promotores ja tenen acabades aquestes primeres fases i ja tenen els pisos a la venda. De fet, ja hi ha veïns. En total, sumen 105 habitatges. Les dues empreses, a més, acaben d’iniciar els treballs per a les respectives segones fases. Seran 96 habitatges més. Per una banda, 63 pisos, i per l’altra, 33. Enmig d’aquesta eufòria constructora, l’equip de govern va demanar a l’oposició que li aprovés una moratòria per evitar que s’hi poguessin fer més pisos per si el Departament de Salut decidia ubicar-hi el nou hospital Josep Trueta. Era a inicis de l’any 2020 i l’oposició no va validar la proposta Al final, a més, Salut va escollir Salt.

88 habitatges de protecció

En paral·lel, hi ha quaranta habitatges pendents de llicència d’obra ja sol·licitada i també hi ha 88 habitatges de protecció en fase de redacció projecte i que estaran repartits en tres parcel·les. L’Ajuntament cedirà durant 75 anys el dret de superfície a l’Institut Català del Sòl, que farà l’obra i el manteniment dels edificis. La idea és que les obres puguin començar el primer trimestre del 2024. L’operació, el parc públic d’habitatge de Girona passarà dels 180 immobles actuals a uns 270. A més, hi ha també el projecte per a la construcció d’una cinquantena de pisos de protecció a Can Gibert del Pla i la xifra arribarà a 320.