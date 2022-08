Girona espera recaptar més de 5,8 milions de les empreses amb l’IAE

L’Ajuntament de Girona començarà a enviar, els propers dies, els rebuts de cobrament periòdic inclosos en el padró fiscal a les empreses que han de pagar l’Impost i d’Activitats Econòmiques (IAE). El govern espera recaptar 5.832.937,28 euros amb aquest impost, un xifra lleugerament superior a l’any anterior. En part es deu a l’increment de les ordenances fiscals aprovat per aquest any.

La proposta de l’equip del govern, que en aquest apartat suposava un augment del 10% de l’impost, va tirar endavant gràcies al regidor no adscrit Daniel Pamplona, que es va abstenir. L’any 2021, el màxim a recaptar amb l’impost d’activitats econòmiques va situar-se en 5.538.135,62 euros.

Més d’un miler d’empreses

En total, s’emetran 1.579 rebuts que corresponen a unes 1.050 empreses. Cal tenir en compte que hi ha empreses que paguen més d’un rebut d’IAE perquè fan més d’una activitat. El termini voluntari de pagament de l’impost és del 15 de setembre al 21 de novembre. Si alguna d’aquestes considera que ha d’estar exempta del pagament o que li pertoca una bonificació i que no s’ha tingut en compte, ara pot fer la reclamació per mitjà d’un recurs de reposició. De fet, tan sols han de pagar l’impost les societats que tenen una xifra de negocis neta que sigui superior al milió d’euros, en un any.

La recaptació del 2021

L’any passat es van enviar 1.587 rebuts i es va cobrar, en període voluntari, el 90,03 per cent. Això va suposar recaptar 4.975.403,28 euros. Aquest, pràcticament, deu per cent inicial d’impagats és una proporció que sol ser l’habitual i que es va rebaixant amb el pas del temps. De fet, a partir de la finalització del període voluntari, s’inicien altres vies per aconseguir els diners per aconseguir el cobrament de l’import estipulat. Per exemple, amb actuacions d’embargament o amb l’obertura d’expedients de constrenyiment als responsables de l’empresa que , o per descuit o per altres motius, no han abonat la quantitat que s’ha considerat que havien de pagar.

Fa uns mesos, l’Ajuntament va iniciar el cobrament de l’altre gran impost: l’Impost de Béns Immobles (IBI) que hauria de permetre-li recaptar més de 3,3 milions més que l’any anterior després que l’augment de les ordenances fiscals aprovés per aquest impost, un increment del 7,8%. S’espera un ingrés de 38.408.828 euros per aquest any, mentre que l’any 2021 l’estimació va ser de 35.105.473 euros.