L'Ajuntament de Girona ha tret a licitació un contracte nou que preveu digitalitzar el model de teleassistència municipal. Amb el nou model, els usuaris no caldrà que tinguin telèfon fix per poder ser usuaris d'aquest servei. Per aconseguir-ho, l'empresa que guanyi el concurs públic haurà d'actualitzar els dispositius, ja que actualment els terminals del servei són analògics i necessiten poder-se connectar a una línia de telèfon fix. Per altra banda, els dispositius digitals també podran emetre avisos i fer un monitoratge dels usuaris. L'Ajuntament de Girona ha tret el contracte a licitació per un preu màxim de 696.895 euros.

El servei de teleassistència de Girona és un dels més ben valorats per la gent gran i les famílies, ja que permet que les persones que viuen soles puguin avisar als serveis d'emergència en cas de caiguda. Fins ara, però, els usuaris havien de tenir una línia de telèfon fix per poder connectar el terminal analògic. En el cas en què els usuaris no tinguessin telèfon, calia comprar una caixa de veu i una targeta SIM, amb el sobrecost que suposava pels usuaris. Tot i així, en alguns casos les operadores no podien acabar prestant el servei i suposava un problema. Ara, el nou contracte preveu digitalitzar tots els dispositius per tal que ja no calgui tenir una línia de telèfon fix. A més, els usuaris podran gaudir d'altres millores com ara integrar el monitoratge, l'aprenentatge i la predicció de comportaments. Per altra banda, les avaries tecnològiques es podran resoldre de forma remota i immediata. Això estalviarà el desplaçament dels tècnics fins al domicili abans que els mateixos usuaris detectin l'error de funcionament. El nou model permetrà a l'Ajuntament de Girona detectar aquells dispositius que no es fan servir a través d'un sistema de control. Això permetrà que si hi ha llista d'espera, no es quedin dispositius sense fer servir.