Unió de Pagesos ha mostrat la seva preocupació a l'alcaldessa de Vilablareix, Maite Tixis, per la pèrdua que podria suposar de sòl agrari la construcció de la ciutat esportiva del Girona FC al Pla de la Massana. Segons el sindicat ha recordat que aquesta és l'última extensió per a conreus del municipi i gaudeix de protecció agrícola per part del consistori. De fet, Unió de Pagesos recorda que Vilablareix té poc més de 3.000 habitants, però compta amb una de les ràtios d'urbanització més alta de Girona i amb molt poca superfície per a usos agrícoles. Per això el sindicat ha proposat diverses alternatives on situar el complex esportiu que no comprometin a la pagesia com ho fan amb el Pla de la Massana.

El Girona negocia la compra d’uns terrenys a Vilablareix per fer-hi la Ciutat Esportiva Per altra banda, Unió de Pagesos també ha recordat que el POUM que hi ha vigent a Vilablareix és anterior a la Llei d'Urbanisme del 2000, que és molt més restrictiva en regulació urbanística. Per això adverteixen que si el consistori vol modificar la qualificació de protecció que hi ha actualment al Pla de la Massana, caldrà redactar un POUM nou que ordeni tot el municipi tenint en compte totes les nombroses modificacions que s'han fet en els últims 25 anys. Maite Tixis: «La Ciutat Esportiva del Girona és una gran oportunitat per Vilablareix» Entre Salt i Aiguaviva, a tocar de l’autopista Els terrenys que el Girona vol comprar es troben entre la casa de colònies el Bosc de la Massana, el Mas Marroch i són ben a prop de la sortida de Salt de l’autopista AP-7. Es tracta de la zona del Pla de Vilablareix, entre Salt i Aiguaviva.