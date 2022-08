Queixes a Font de la Pólvora perquè alguns taxistes es neguen a anar-hi

«Va bloquejar les portes del taxi i va marxar deixant cinc noies sense el servei que havien demanat», es queixa Marta Zambudio, una veïna de Font de la Pólvora que denuncia que alguns taxistes no volen anar a aquest barri de l’est de Girona. Les noies van acabar anant a casa peu des de la plaça Poeta Marquina tot i que Zambudio va trucar personalment a la centraleta dels taxis per reclamar el servei per les noies. «Estem farts que Font de la Pólvora tingui l’etiqueta de ser un barri conflictiu», lamenta. I assenyala que robatoris i atracaments n’hi ha a tota la ciutat i que no hi ha aquesta discriminació. Finalment, explica que no només es troben que alguns taxistes no volen entrar al barri. També passa alguns com amb repartidors o per les bombones de butà, entre d’altres, exposa.

Es tracta d’una problemàtica que fa anys que dura, no només a Font de la Pólvora sinó també en barris de la mateixa zona com Mas Ramada, Vila-roja o el Grup Sant Daniel. Pel que fa als taxistes, el president de l’associació GiTaxi, Fernando Samitier, lamenta aquest cas concret i admet que «no tots els taxistes estan disposats a anar-hi» perquè han patit incidents però que pràcticament sempre «el servei s’acaba fent» per un o altre taxista. Esmenta que alguns companys han patit robatoris violents per una recaptació molt cops minsa perquè tenen poc efectiu ja que els clients solen pagar amb targeta. Alguns cops, el lladre s’ha endut la tablet o un telèfon mòbil de poc valor del taxi que té poques funcions però que es bàsic per la feina del professional. Sense aquesta eina, no poden treballar. Samitier recorda com un lladre va acabar estampant el taxi, atracament amb cúter i discussions enceses entre un client i veïns del carrer. Explica que abans demanaven que la policia els escortés però que «ara la policia té pocs efectius» i no sempre poden fer la tasca. Lamenta, a més, que els taxistes siguin «el col·lectiu més indefens i fàcil d’atacar». Explica que quan han d’anar amb metges al barri per alguna urgència, ho fan amb vehicles rotulats de l’Institut Català de la Salut per evitar incidents. Puntualitza també que molts cops, el problema no és «el veí» que viu a Font de la Pólvora sinó el que va al barri esporàdicament.

Des de l’Ajuntament, la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, recorda que el taxi «és un servei públic» i que el taxista «té l’obligació de fer el servei» tot i que indica que hi ha en determinades ocasions que si considera que «es posa en risc», pot declinar el trajecte. També però, es pot demanar assistència a la policia municipal per tal que acompanyi el taxi fins al seu destí. I deixa clar que «Font de la Pólvora no és sinònim de risc». De fet, en cas que es demostri que un taxista no ha volgut fer un servei sense justificació i sense fer valer cap de les exempcions que contempla el reglament, pot ser sancionat amb multes d’entre 250 i 1.250 euros.

A Girona hi ha 68 llicències de taxis. Pel que fa a permisos de tarifa urbana (llicències de Girona, Salt i Sarrià de Ter), n’hi ha 82.