L’Ajuntament de Girona ha iniciat el procés per digitalitzar el servei de teleassistència amb l’objectiu de fer-lo més eficient i adequar-lo a les necessitats de les persones usuàries. El consistori ha tret a licitació el nou contracte per un import màxim de 696.895,68 euros (IVA inclòs), per dos anys. La principal novetat és que la gent gran podrà disposar del servei sense la necessitat de tenir un telèfon fix.

Actualment, els terminals de la teleassistència són analògics i requereixen poder-se connectar a una línia telefònica fixa. Si la persona usuària no en té, cal comprar una caixa de veu o una targeta SIM. Això suposa una despesa extra per a la gent gran, a banda del cost del servei de teleassistència. A més, en alguns casos no es pot prestar el servei perquè la companyia mòbil de la persona usuària no permet aquestes alternatives. Un inconvenient que quedarà resolt quan es posi en marxa el nou contracte de teleassistència municipal. Els dispositius passaran de ser analògics a digitals i permetran una major i millor assistència.

A més, aquest nou model s’adapta a les actuals tecnologies i capacitats de comunicació entre diversos sistemes. També permet integrar digitalment funcions diverses com el monitoratge, l’aprenentatge i la predicció de comportaments, alhora que pot obrir noves capacitats de comunicació per a la persona usuària i per al seu entorn que facilitarà la seva atenció.

Un altre avantatge és que les avaries i les incidències tecnològiques es podran resoldre de forma remota i immediata, sense que s’hagi de desplaçar cap tècnic al domicili, i sovint sense que ni la pròpia persona hagi pogut detectar encara l’error.

També es podrà detectar aquells dispositius de teleassistència que no s’estan utilitzant, a través d’un sistema de control. Això evitarà que, en cas d’haver-hi llista d’espera, hi hagi dispositius sense ser utilitzats.

Al llarg dels anys, el servei municipal de teleassistència ha anat evolucionant i aportant millores. Aquest model es configura com una tipologia de teleassistència avançada, atès que es proposa un model d’atenció centrada en la persona i que incorpora diverses prestacions, tecnologies i intervencions en funció de les necessitats de cada persona usuària. Aquestes necessitats es valoren de forma individual i s’elabora un pla d’intervenció personalitzat que pot incloure un seguiment des de setmanal a anual, en funció de les necessitats i la xarxa de suport de la persona.

«El servei de teleassistència és un dels més ben valorats per la gent gran i les seves famílies. El nostre objectiu és anar-lo millorant constantment, i ara aprofitem aquest nou contracte per avançar en aspectes importants que ens permetran ser més efectius i donar les mateixes oportunitats a tothom, amb l’objectiu que no hi hagi barreres perquè tothom qui hi estigui interessat en pugui fer ús. Aquest servei s’ha demostrat ser molt útil per a totes les persones usuàries, i per això hem decidit mantenir-lo i anar-lo reforçant», ha afirmat la regidora de Drets Socials, Núria Pi.

Fins ara, el servei anava a càrrec de l’empresa Tunstall Televida. La idea és poder assistir 2.150 persones. L’any 2021 van ser a 2.053. El 7735% eren dones.